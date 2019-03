Feliks Nowowiejski Feliks Nowowiejski, Komponist der ersten Garde

Burkhard Schäfer

In der Ulmer Pauluskirche erklingt am Samstag Feliks Nowowiejskis (1877–1946) Oratorium „Quo vadis“. Der Dirigent Andreas Jetter spricht über den wenig bekannten Komponisten und das Werk, das im frühen 20. Jahrhundert enorm populär war und dann in Vergessenheit geriet.

Herr Jetter, den Namen Feliks Nowowiejski kennt man in Deutschland kaum. Was war das für ein Mensch und Komponist?

Die Familie Nowowiejski stammte ursprünglich aus Polen, lebte aber schon viele Generationen lang im ostpreußischen Ermsland. Auch Feliks wuchs dort auf, bis zu seinem 20. Lebensjahr sprach er kein Wort Polnisch. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er für Deutschland. Als er schwer traumatisiert von der Front heimkehrte, besann er sich mehr und mehr auf seine polnischen Wurzeln. Das ging sogar so weit, dass er nach dem Krieg dafür plädierte, das Ermsland an Polen abzutreten. Daraufhin fiel er in Deutschland in Ungnade. 1919 rief sein Lehrer Max Bruch offen zum Boykott seiner Werke auf – leider mit Erfolg. In Deutschland wurde er vergessen, dafür gibt es in Polen heute keine Stadt ohne eine Nowowiejski-Straße.

Wie würden Sie den musikalischen Stil von Nowowiejski beschreiben?

Das ist auf jeden Fall ein ganz hervorragender Komponist der ersten Garde. Seine sehr farbenreiche und hoch transparente Tonsprache erinnert an die von Richard Strauss und Gustav Mahler, ist dabei aber ganz eigen. Vor allem als Orgel-, Opern- und Orchesterkomponisten darf man Nowowiejski keinesfalls unterschätzen.

Und was können Sie uns über sein Oratorium „Quo vadis“ sagen?

Die Erstfassung entstand um 1900. Etwa 1910 begann der Siegeszug des Werkes um die ganze Welt. „Quo vadis“ war das erfolgreichste und meistgespielte Oratorium des frühen 20. Jahrhunderts, aber in der deutschen ­Musikgeschichte ist es wie ausgelöscht. Erst 1998 hat der Komponist und Dirigent Oskar Gottlieb Blarr das Werk wieder ausgegraben und auf die Bühne gebracht. Es handelt sich zwar um ein konservativ-katholisches Werk mit polnisch-patriotischem Gestus, aber das betrifft nur das Libretto, nicht die Musik, die klingt auch heute noch taufrisch. „Quo vadis“ ist wirklich hinreißend, toll instrumentiert, sehr stringent und unbedingt entdeckenswert.

Was zeichnet den Bodensee-Madrigalchor aus, der das Werk in der Pauluskirche singen wird?

Wir feiern 2019 das 50-jährige Bestehen des Ensembles, das der vor drei Jahren gestorbene Heinz Bucher damals gegründet hat. Die Leitung habe ich dann vor fünf Jahren übernommen. Ursprünglich hat der Chor viel a cappella gesungen, heute ist er einer der angesehensten Oratorienchöre der Region. Viele Sänger stammen aus den Bodensee-Anrainerländern, es handelt sich also um ein Grenzen übergreifendes Ensemble mit einer gewachsenen Klangkultur.

Info Neben dem Bodensee-Madrigalchor musizieren am Samstag, 19 Uhr, in der Pauluskirche die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Irene Mattausch (Sopran), Markus Volpert (Bariton) und Huub Claessens (Bass).