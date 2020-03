Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Am Mittwochmorgen hatte ich eine Email von unserem Citymanager im Postfach in dem er über die Notverordnung des Landes Baden-Württemberg informierte. Sie besagte, dass ab sofort nur noch gewisse Geschäfte geöffnet bleiben dürfen. Mein Wäschefachgeschäft gehört nicht zu dieser Gruppe, daher musste ich ab sofort schließen. Ich helfe Kundinnen den perfekten BH zu finden, mein Hauptgeschäft liegt in der persönlichen und individuellen Beratung. Ich habe keinen online-Shop. Das bedeutet für mich, dass ich ab sofort keine Einnahmen mehr habe. Meine Lager sind voll, da normalerweise die Badesaison nun beginnt und ich viele Bikinis und Badeanzüge eingekauft habe. Die Ware ist zum größten Teil bezahlt, das Konto ist leer und Miete, Krankenversicherung, Internet, ... muss trotzdem bezahlt werden.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Erreichen kann man mich über meine E-Mail Adresse, über Facebook, über Instagram oder direkt über meine Handynummer: 0176 45628795

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Ich werde ab sofort immer wieder Serien, Modelle auf Facebook / Instagram posten und diese dann auch gerne versenden. Außerdem biete ich meinen Kundinnen einen Videocall an, indem ich dann alles was ich da habe zeigen kann, und auf die Wünsche meiner Kundinnen eingehe. Die Auswahl verschicke ich dann und biete auch einen zweiten Videocall um eine Passformberatung zu machen - falls gewünscht. Außerdem gibt es die Möglichkeit Gutscheine zu kaufen die dann nach der Krise eingelöst werden können.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

…den persönlichen Kontakt mit meinen lieben Kundinnen und herzliche Gespräche. Außerdem plane ich schon jetzt eine große "welcome-back" Party auf die ich mich sehr freue.

