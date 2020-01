Brückentage sind die Tage zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, und sie bieten eine prima Gelegenheit, mit wenigen Urlaubstagen länger Ferien zu machen. Anfang 2020 zum Beispiel klappt das Dank Heilige Drei Könige am 6. Januar noch ganz gut, ebenso mit Christi Himmelfahrt, einem Donnerstag am 21. Mai 2020 und dem katholischen Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni 2020.

Doch dann ist erst einmal Schicht im Schacht mit Feiertagen, denn fast alle Feiertage 2020 fallen auf Wochenenden. Bis auf Heiligabend, der 24. Dezember ist ein Donnerstag.

Das sind alle Feiertage 2021 in Baden-Württemberg

Bei den Feiertagen 2021 sieht es etwas besser aus. Hier eine Liste der Feiertage und der Wochentage, auf die sie fallen. Damit kannst du Deine Brückentage und Ferien jetzt schon planen:

Dreikönig am 6. Januar 2021: Mittwoch

Ostern: Am 2. April 2021: Karfreitag

Ostern: Am 5. April 2021: Ostermontag

Tag der Arbeit am 1. Mai 2021: Samstag

Christi Himmelfahrt am 13. Mai 2021: Donnerstag

Pfingsten: Am 24. Mai 2021: Pfingstmontag

Fronleichnam am 3. Juni 2021: Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021: Sonntag

Allerheiligen am 1. November 2021: Montag

Heiligabend (kein Feiertag) am 24. Dezember 2021: Freitag

Erster Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember 2021: Samstag

Zweiter Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember 2021: Sonntag

Neujahr 2022 am 1. Januar 2022: Samstag

Das sind alle Feiertage 2022 in Baden-Württemberg

Bei den Feiertagen 2022 sieht es für Brückentage schon wieder ganz ordentlich aus.

Dreikönig am 6. Januar 2022: Donnerstag

Ostern: Am 15. April 2022: Karfreitag

Ostern: Am 18. April 2022: Ostermontag

Tag der Arbeit am 1. Mai 2022: Sonntag

Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022: Donnerstag

Pfingsten: Am 6. Juni 2022: Pfingstmontag

Fronleichnam am 16. Juni 2022: Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022: Montag

Allerheiligen am 1. November 2022: Dienstag

Heiligabend (kein Feiertag) am 24. Dezember 2022: Samstag

Erster Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember 2022: Sonntag

Zweiter Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember 2022: Montag