Heute Premiere Fatih Akins „Soul Kitchen“

Ulm / Helmut Pusch

Die Komödie „Soul Kitchen“ ist ein Schauspiel mit Musik nach dem gleichnamigen Spielfilm, dessen Drehbuch Regisseur Fatih Akin und Haupdarsteller Adam Bousdoukos geschrieben haben. Weltpremiere hatte „Soul Kitchen“ 2009 bei den Filmfestspielen von Venedig, wo der Film den Spezialpreis der Jury gewann. Uraufgeführt wurde die Bühnenfassung 2014 in Bremerhaven.

Die Handlung Zinos führt eine Kneipe mit billigem Essen in einem heruntergekommenen Viertel. Ohne ersichtlichen Grund beginnt eine Schlitterpartie durch diverse Unglücksfälle: Seine Freundin Nadine Krüger verabschiedet sich nach Shanghai, um dort die Karriereleiter zu erklimmen. Als ein Bandscheibenvorfall Zinos außer Gefecht setzt, taucht der exzentrische Koch Shayn auf, dessen Kochkünste das Stammpublikum in der „Soul Kitchen“ zunächst irritieren. Das Chaos nimmt seinen weiteren Lauf, als sich Zinos‘ kleinkrimineller Bruder Illias bei ihm einnistet, zudem nehmen die Steuerfahndung und das Gesundheitsamt die Witterung auf, außerdem will der Immobilienhai Thomas Neumann, ein ehemaliger Schulkamerad, das Restaurant kaufen, weil er das Grundstück vermarkten will. Doch Zinos bietet allem die Stirn.

Inszenierungsteam Alexander Flache hat den Stoff fürs Theater Ulm als urbanes Märchen und eine Hommage an einen besonderen Ort in Szene gesetzt. Die Kostüme und das Bühnenbild stammen von Anja Furthmann. Die musikalische Leitung hat Joo Kraus (Tasten/Trompete), der fürs Theater Ulm auch schon „Spamalot“ und „The Black Rider“ betreute. In der Soul-Kitchen-Band spielen Korbinian Kugler (Bass) und Torsten Krill (Schlagzeug).

Besetzung Es spielen Lukas Schrenk (Zinos), Benedikt Paulun (Illias), Christopher Vantis/Maurizio Micksch (Neumann), Franziska Maria Pößl (Lucia/Tanja), Nicola Schubert (Nadine/Anna), Jakob Egger (Lutz), Fabian Gröver (Shayn/Tschako), Stephan Clemens (Sokrates), Tini Prüfert (Frau Schuster/Oma Krüger/Polizistin/Notarin), Gunther Nickles (Meyer/Restaurantbesitzer/Herr Jung/Gast), Moritz Vinke (Kellner/Schmidt).

Aufführungsdauer 150 Minuten (eine Pause).