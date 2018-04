Kommentar Edwin Ruschitzka zur Bebauung von Wiley-Nord Fast ist es vollbracht

Edwin Ruschitzka

Drei Oberbürgermeister haben das Wiley-Areal in nicht einmal 30 Jahren maßgeblich begleitet und die Entwicklung mit gesteuert: Unter Peter Biebl war das 80 Hektar große Gelände von der Stadt gekauft worden. Unter Beate Merk wurden die Pläne erarbeitet und umgesetzt. Gerold Noerenberg schließlich wird das Ganze vollenden. Wobei diesbezüglich noch ein dickes Brett zu bohren ist, nämlich der Neubau des Lessing-Gymnasiums. 50 Millionen Euro soll die Schule kosten. Wer bezahlt, hängt davon ab, ob die Stadt kreisfrei wird. Sollte der Nuxit kommen, wäre der Landkreis außen vor, was nicht wenige, vornehmlich im südlichen Landkreis freuen würde.

Aber in der Gänze des Projekts ist das natürlich nur eine Randbemerkung. Das gesamte Wiley ist in der Tat eine Neu-Ulmer Erfolgsgeschichte, mindestens so bedeutend wie die Bahntieferlegung und die damit einhergehende Neu-Ulm-21-Entwicklung in der Innenstadt. Diese beiden Megaprojekte und natürlich die wirtschaftlich guten Begleitumstände haben dazu beigetragen, dass Neu-Ulm inzwischen auf mehr als 60 000 Einwohner wachsen konnte. Eine in der Tat bemerkenswerte Geschichte.

Was in Wiley-Nord am Entstehen ist, ist ein würdiger Abschluss: Wohnen, arbeiten, lernen, sich vergnügen – all das ist dort möglich. Es ist ein wirklich städtisches Viertel.