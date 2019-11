Pflanzen können durch Verdunstung von Wasser die unmittelbare Umgebungstemperatur senken und haben so einen positiven Effekt auf das Stadtklima. Da vor allem in heißen Sommern laut Klimaanalyse manche Quartiere in der Ulmer Innenstadt überhitzt sind, dort aber kaum Platz ist, um große Bäume zu...