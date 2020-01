Zottelige Gestalten, wilde Hexen, allerlei Getier aus Wäldern, Flüssen und Seen, aber auch lustige Gesellen trieben am Sonntagnachmittag in der Innenstadt ihr Unwesen: Der „Ulmzug“ brachte 64 Masken- und 17 Musikgruppen auf die Beine – und Fasnets-Stimmung in die Stadt. Alles in allem mischt...