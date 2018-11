Fünfte Jahreszeit Faschingsauftakt im Ulmer Rathaus

Termine der Karnevalsgilde

Veranstaltungen Die 55. Große Prunksitzung ist am 17. Februar 2019 in der Weststadthalle. Die 41. Seniorensitzung findet am 23. Februar in der Weststadthalle statt, der Kinderball am 24. Februar in der Weststadthalle. Der Weiberfasching folgt am 28. Februar im Gemeindehaus der St. Georgs-Gemeinde, Frauenstraße.