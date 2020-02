Die Narren der Biberacher Narrenzunft hatten sich schon darauf gefreut, wie jedes Jahr an Weiberfasnet das Rathaus zu stürmen. Doch kurz vorher hat ihnen die Stadt mitgeteilt, dass die Tür zum Amtszimmer von Oberbürgermeister Norbert Zeidler in diesem Jahr verschlossen bleiben wird. „Wir waren sehr vor den Kopf gestoßen“, sagte Nadine Hepp, Sprecherin der Biberacher Narrenzunft, der Schwäbischen Zeitung.

Der Grund: OB Zeidler befindet sich nach einer Knie-OP in Reha und ist daher krankgeschrieben. Auch der Erste Bürgermeister sei verhindert, teilte die Stadt mit. „Wir haben gesagt: Wenn kein Bürgermeister da ist, was will man dann das Rathaus stürmen?“, sagte Stadtsprecherin Andrea Appel. Außerdem sei der Andrang in den vorigen Jahren überschaubar gewesen.

Rathaussturm Biberach: Narren gehen dieses Jahr in Kindergärten

Die Biberacher Narrenzunft hat sich schon eine Alternative zum Feiern überlegt. „Wir gehen an dem Tag in die Kindergärten“, sagte Hepp. Dabei dürften die Kinder die Fasnetsmasken anprobieren.

Wie die Schwäbische Zeitung berichtet, ist die Stadt bereit für einen Rathaussturm im Jahr 2021. Dann will Hepp auch wieder die Kindergärten besuchen.