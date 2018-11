Kunstverein Farbenschlacht im Kunstverein

Ulm / Lena Grundhuber

Da hätten die alten Griechen Augen gemacht: Wer aus dem Novembernebel in den Schuhhaussaal des Kunstvereins eintritt, wird regelrecht erschlagen von einer kitschig-kunterbunten Farbenschlacht in Acryl und Ölpastellkreide. Der Angriff auf das Auge passt sogar irgendwie, geht es doch um den Krieg: „Zwischen Göttern und Menschen – Trojas Transzendenz“ heißt die Schau von Yvonne van Acht, die nebst ihrer bildnerischen Tätigkeit fantastische Heldengeschichten schreibt („Mitternachtszauber“).

Eine solche ist bekanntlich auch die uralte Erzählung über den Fall Trojas, aus der die Künstlerin „explizit für den Kunstverein“ einen Werkzyklus entwickelt hat, wie Vorstand Hartmut Dippel im Vorwort für den Katalog schreibt. Dass die Schau nicht von der aktuellen Ausstellungsleiterin Katharina Ritter eingeworben wurde, sieht man von weitem: azurblaue Wellen, blutrote Blutstropfen, goldschimmernder Kelch – das ist wahrhaft gegenständliche, allzu gegenständliche Malerei. Da stecken Hektor und Andromache schmerzvoll ihre goldlorbeerbekränzten Köpfe zusammen, der finster schlafende Ares wird von Pistole und Schafen umrahmt (symbolhaft für die Herde, die ihm folgt), und die leichtfertigen Götter kitzeln einander mit Mäusen, alldieweil der Mensch darunter im Leid versinkt.

Homers Epos „Ilias“ über das Ausgeliefertsein der Menschen an die Launen der Götter, an den Krieg, habe sie nachdenklich gestimmt, meint die Künstlerin, die in Düsseldorf lebt. Der Moment, in dem Achill das Mitgefühl für den Feind ergreift, „das ist der Punkt, an dem man Gänsehaut kriegt“. Erst mit dieser Leistung schließlich werde der Held zum Helden; ihre Beschäftigung mit C.G.Jung hat sie in Form übermalter Buchseiten dokumentiert. „Ich finde nach wie vor, dass diese alten Geschichten aktuell sind“, sagt Yvonne van Acht, „und ich versuche, das wieder ins Gedächtnis zu bringen.“

Theoretisch wäre das ein ehrenwertes Unterfangen, doch den Bildern fehlt es nicht nur an der ästhetischen und gedanklichen Tiefe, sondern auch an der handwerklichen Qualität, die es bräuchte, um diesen Anspruch einzulösen.

Info Yvonne van Acht, bis 6. Januar im Kunstverein Ulm, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr.