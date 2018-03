Lesung Fantasy-Autor Bernhard Hennen bei Hugendubel

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Von der Fantasy-Leseinsel der Leipziger Buchmesse nach Ulm: Bernhard Hennen hat in der Buchhandlung Hugendubel in Ulm vor 25 Besuchern seinen Roman „Die Chroniken von Azuhr – Der Verfluchte“ vorgestellt. Was als Lesung angekündigt war, erhielt schnell den Charakter einer Fantasy-Convention, Hennen brennt für seinen Beruf.

Der 1966 geborene Krefelder mit Archäologie-, Geschichts- und Germanistikstudium hat als Journalist gearbeitet und nebenbei Abenteuer für das Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ entworfen, bevor er 1993 zusammen mit seinem Mentor Wolfgang Hohlbein sein Romandebüt gab. Mit dem mehrbändigen, 10 000 Seiten fassenden Zyklus um „Die Elfen“ gelang ihm der große Durchbruch, aktuell schreibt er mit Robert Corvus die „Phileasson-Saga“.

Der Fan von Mittelaltermärkten bekannte: „Ich bin ein fauler Vorleser, stellen Sie Fragen, die Bücher können Sie zuhause lesen.“ Das soll nicht heißen, die zwei vorgetragenen Passagen aus dem ersten Band der als Trilogie konzipierten „Chroniken von Azuhr“ hätten nicht neugierig auf mehr gemacht.

Fantasy ohne Elfen und Orks

Die Ulmer stimmten ab, sie wollten lieber den erotisch gefärbten Teil um die junge Prostituierte Camilla hören, die sich in einer ans spätmittelalterliche Italien erinnernden Welt mit schmierigen Zuhältern und Freiern rumekeln muss. Der eigentliche Plot dreht sich jedoch um den jungen Milan, der seinem Vater als mächtiger Erzpriester von Azuhr im Amt nachfolgen soll: ein Konflikt um die Legitimität des Lügens. Milan lehne Lügen ab, sein Vater sehe darin ein Mittel, die Welt zu verbessern.

So deutet Hennen seinen Roman, der vor fantastischer Kulisse, jedoch ohne die üblichen Verdächtigen wie Elfen oder Orks den Diskurs um Fake-News verhandele. Der Autor beklagte die hierzulande übliche Einteilung in ernste und Unterhaltungsliteratur, wegen der er immer noch weitgehend vom Feuilleton ignoriert werde, obwohl doch seine Romane wegen Anspielungen auf mittelalterliche Versepik schon Gegenstand von Uni-Seminaren und -Tagungen gewesen seien.

45 Minuten dauerte die Lesung. Aber zwei lange Stunden hat Hennen trotz angeschlagener Gesundheit mit Plaudern, herzhaftem Lachen, Signieren und Fan-Fotos zugebracht.