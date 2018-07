SSV Ulm 1846 Fußball Fanprojekt gegen Randalierer seit Jahren verschoben

Ausschuss für Sicherheit und Sport

Aktueller Stand Die Polizei in Ulm gibt die aktuelle Zahl gewaltbereiter und gewaltsuchender Personen aus der Ultra- und Hooliganszene mit rund 140 Personen an. Politik – ob rechts oder links – spiele keine Rolle, so der Polizeisprecher. Er und auch der Ulmer OB verweisen auf den Örtlichen Ausschuss Sicherheit und Sport (ÖASS), den es seit 2009 gibt. Diesem gehörten neben Vertretern der Stadt und des Polizeipräsidiums auch Verantwortliche des SSV Ulm 1846 Fußball an. Dieses Gremium analysiere ständig die Situation im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb und den Fangruppen des Vereins und suche erforderlichenfalls Lösungsmöglichkeiten.