Hooligans Fan-Zugfahrt hat ein Nachspiel

Ulm / Ulrike Schleicher

Die Ereignisse im Zug von Stuttgart nach Ulm nach dem WFV-Pokalfinale des SSV Ulm gegen den TSV Ilshofen am Montag haben unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wie berichtet, sollen einige Hooligans in einem Abteil des Zuges menschenverachtende, antisemitische Parolen skandiert, den Arm zum Hitlergruß gereckt und „Sieg Heil“ gerufen haben. Diese Beobachtungen einer 53-jährigen Ulmerin und ihrer Tochter wurden gegenüber der SÜDWEST PRESSE von weiteren Fahrgästen bestätigt.

Auch der SSV Ulm 1846 Fußball hat gestern noch einmal Stellung bezogen. „Der gesamte Vorstand und der komplette Aufsichts- und Verwaltungsrat distanzieren sich absolut von den berichteten Vorkommnissen – für den Fall, dass sich diese so ereignet haben – und von den beteiligten Personen“. Ein solches Verhalten sei mit dem „neuen Geist und den zielführenden Ideen“ des Vereins nicht vereinbar. Man wolle erfolgreichen Fußball und gute Stimmung in den Stadien, „aber keine alkoholisierten Randalierer oder gar Nazi-Parolen“. Auch nicht abseits des Stadions. Man wisse, dass sich wirkliche Fans ebenfalls davon distanzierten.

Ein Fan saß nach eigenen Angaben im gleichen Abteil wie die 53-Jährige. Natürlich sei laut gesungen worden, sagt der 17-jährige Schüler, der seinen Namen nicht nennen will. Aber von rechtsradikalen oder diskriminierenden Gesängen wisse er nichts. „Die Mehrheit von uns hat das nicht gemacht“, betont der Jugendliche, der zur Fangruppe der Ulmer Ultras gehört, die etwa 150 Mitglieder haben sollen. Es könne jedoch sein, dass ein oder zwei bei der Zugfahrt „aus der Reihe getanzt“ seien, räumt er ein.

Der 17-Jährige sowie Jens Ramsperger aus Weingarten, der sich als „Hooligan“ bezeichnet, kritisieren Polizei und Bahn für die schlechte Abwicklung der Fan-Reise. „Wir haben mit der Polizei im Stadion ausgemacht, dass wir eigene Waggons bekommen“, sagt Ramsperger. Aber die Abmachung sei nicht eingehalten worden, weil der Zug zu wenige Wagen hatte. „Es ist uns klar, dass Fahrgäste nicht mit uns in einem Abteil sitzen möchten.“ Trotzdem ist die stundenlange Rückfahrt nach Ulm aus Ramspergers Sicht „kontrolliert“ verlaufen. Nazi-Lieder habe er nicht gehört, sagt er. Nicht alle Hooligans seien rechtsradikal. Allerdings saß er nicht in dem Wagen, in dem sich die von der 53-Jährigen geschilderten Vorgänge abspielten.

Die Polizei hat auf Anfrage bestätigt, dass Zivilbeamte im Zug mitgereist sind. Sie hätten zwar eine Sachbeschädigung verhindert, ansonsten seien ihnen aber keine strafrechtlich relevanten Taten aufgefallen.

Kommentare auf Facebook

Die 53-Jährige hat sich bei der Polizei gemeldet und über die Vorkommnisse ausgesagt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Es sei bekannt, dass Fangruppen teilweise zu Provokationen gegenüber anderen Fangruppierungen und Bahnreisenden neigen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. „Das Singen von Liedern auf Reisen zu Auswärtsspielen ist szenetypisch und nicht unüblich.“ Um Ausschreitungen zu verhindern, würden in Stadien und Fan-Zügen speziell geschulte Beamte eingesetzt, die aggressive Fans ansprächen und identifizierten.

Er könne die Schilderung der 53-Jährigen leider nur bestätigen, teilte ein eingefleischter SSV-Fan mit, der neben der Frau im Zug saß. „Seit Jahren ist mir bekannt, dass es eine Gruppe gibt, die eindeutig der rechten Szene zuzuordnen ist.“ Trotzdem: Nicht jeder, der im Ulmer Fanblock stehe, gehöre zu dieser Gruppierung.