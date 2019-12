Knöllchen können ziemlich teuer werden, je nachdem wie oft sie unter dem Scheibenwischer hängen – und wo man fälschlicherweise geparkt hat. Gegen Falschparker geht die Stadt Ulm mit Schwerpunktkontrollen vor. Auch Testfahrten der Feuerwehren und Rettungsdienste werden durchgeführt.

Die Anzahl der Parkverstöße im Stadtgebiet Ulm ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Ulm hervor.

Falschparker werden von Privatpersonen angezeigt

Die Zahl der Politessen und Politeure sei zwar unverändert, betont Roland Häußler, Leiter der Ulmer Bürgerdienste. Auffallend zugenommen hat vor allem die Anzahl der Fälle, in denen Falschparker von Privatpersonen angezeigt wurden: Hier gab es ein Plus von fast 40 Prozent. Private Anzeigen sind für die Bürgerdienste besonders aufwendig zu bearbeiten. „Trotzdem wird natürlich jeder Anzeige nachgegangen“, sagt Häußler.

Feuergassen und Einfahrten zugeparkt

Bei den Bürgerdiensten mehren sich auch Beschwerden aus der Bürgerschaft über zugeparkte Feuergassen und -zufahrten. Die Stadt hat mit Kontrollen in verschiedenen Stadtteilen reagiert. Zusätzlich gab es 2019 auch wieder Kontrollfahrten, bei denen ein Tanklöschfahrzeug der Ulmer Feuerwehr mit unterwegs war, um unter realistischen Bedingungen zu prüfen, ob die Straßen durchfahrbar sind. Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Bürgerdienste fuhren durchs Fischerviertel, die Stadtmitte und den Eselsberg – mit einem ernüchternden Ergebnis: Überall gab es Fahrzeuge, die so abgestellt waren, dass es bei einem echten Einsatz für die Löschfahrzeuge der Ulmer Feuerwehr kein Durchkommen gegeben hätte. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

An vielen Stellen kam der Löschzug nur nach zeitaufwändigem Manövrieren weiter. Das ist Zeit, die gefehlt hätte, wenn die Feuerwehr auf dem Weg zu einem echten Einsatz gewesen wäre. Viele Fahrer unterschätzen auch den Wendekreis der Feuerwehrfahrzeuge und parken im 5-Meter Bereich von Kreuzungen und Einmündungen. Aus Sicht der Stadt kein Kavaliersdelikt.

Bürgerdienste führen Schwerpunktkontrollen durch

„Wenn ein Löschfahrzeug auf dem Weg zum Einsatzort festsitzt, kann das im Notfall Schäden vergrößern und sogar Leben gefährden“ weist Häußler auf den Ernst solcher Situationen hin. Die Reihe der Kontrollfahrten, bei denen mit Hilfe von Lösch- und Drehleiterfahrzeugen eine Einsatzfahrt simuliert wird, werde fortgesetzt, kündigt er an.

In Stadtgebieten, in denen sich die Beschwerden über Falschparker zuletzt gehäuft hatten, haben die Bürgerdienste Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Zu diesen Bereichen zählten 2019 unter anderem der alte Eselsberg und Söflingen. In beiden Stadtteilen wurden an zehn aufeinander folgenden Kontrolltagen jeweils mehr als 800 Verwarnungen wegen falschen Parkens verteilt. Auch solche Schwerpunktkontrollen wird es weiterhin geben.