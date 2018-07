Abfall Nicht richtig bereit gelegte Säcke werden nicht mehr abgeholt

Ulm / swp

Remondis holt den Grünen-Punkt-Abfall, der nicht in den richtigen Säcken bereitgelegt wurde, nicht mehr ab.

In Wohngebieten wie dem Eselsberg aber vor allem an vielen Stellen der Innenstadt sind zahlreiche Abfallsäcke liegengeblieben. Am Stadthaus, vor Reischmann oder am Touristenbusparkplatz türmten sich die Berge. Die Öffentlichkeitsarbeit mit der Warnung, dass Remondis blaue, grüne oder blickdichte gelbe Säcke nicht mehr mitnimmt, war offenbar nicht ausreichend. Es ist jedoch zu befürchten, dass diejenigen, die den Müll zur Abfuhr bereitgelegt haben, sie nicht wieder zurückholen und in korrekte Säcke umfüllen werden.

Keine Dauerlösung

Die EBU haben in der augenblicklichen Situation sehr zügig reagiert und einiges beseitigt, jedoch verständlicherweise nicht alle Stellen finden können. Das kann jedoch keine Dauerlösung sein. Wir halten eine Regelung mit Remondis für unabdingbar und bitten die Verwaltung um Auskunft wie eine solche Vereinbarung aussehen könnte.