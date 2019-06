„FALCO – Das Musical“ geht 2020 erneut auf Tour. Am 22. Februar dürfen sich die Besucher in Ulm auf die Show freuen. Dort macht die Sänger- und Schauspielgruppe Station im des Congress Centrum Ulm (CCU).

Er war eine der schillerndsten Figuren der 80er-Jahre: Johann „Hans“ Hölzel alias Falco. Mit Nummer-1-Hits wie „Der Kommissar“ und „Rock me Amadeus“ wurde er zum Weltstar. Auch mehr als 21 Jahre nach seinem tödlichen Autounfall gehört der exzentrische Österreicher noch immer zu den erfolgreichsten Vertretern der deutschsprachigen Pop- und Rap-Musik. „FALCO – Das Musical“ erinnert an den Ausnahmekünstler und präsentiert seine bekanntesten Songs. Bereits zum vierten Mal geht das Falco-Musical 2020 wieder auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Samstag, 22. Februar 2020, um 20 Uhr macht die Künstlergruppe Halt im Einsteinsaal im Maritim Hotel / Congress Centrum Ulm (CCU). Einlass ist um 19 Uhr.

Tickets für das Falco-Musical in Ulm

Karten ab 54,90 Euro findest du online bei den herkömmlichen Anbietern wie Eventim oder Reservix bei Ulm Tickets – oder auch direkt beim Veranstalter Livemacher.

Anfahrt und Parken: So kommst du zur Show

Das Falco-Musical findet im Einsteinsaal im CCU statt, die Adresse lautet: Basteistraße 40 in 89073 Ulm. Der Ulmer Hauptbahnhof ist etwa 2 km entfernt, von dort kannst du mit der Buslinie 7 zur Haltestelle „Congress Centrum“ fahren. Wer mit dem Auto kommt, findet einen Platz im Parkhaus Congress Centrum Süd Maritim Hotel.

Schauspieler: Das sind die Menschen auf der Bühne

Alexander Kerbst und Stefan Wessel: So heißen die beiden Männer, die im Musical die Pop-Legende verkörpern.

Alexander Kerbst spielte Falco zum ersten Mal im Sommer 2002 in „Falco Meets Amadeus“ auf der Wörther See Bühne in Klagenfurt. Seit 2017 spielt er die Hauptrolle im Falco-Musical. Die Zweitbesetzung Stefan Wessel ist, wie Falco, gebürtiger Wiener. Bekannt wurde er mit Rollen in den Musicals Rocky Horror Show und Jesus Christ Superstar.

Das könnte dich auch interessieren:

Southside Festival 2019 Auf welches Wetter du dich in Neuhausen ob Eck einstellen musst 2016 mussten die Festivalbesucher vorzeitig ihre Zelte abbrechen. Zehntausende flüchteten vor Donner und Hagel. 25 Musikfans mussten von Sanitätern versorgt werden. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr?