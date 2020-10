Die Basteistraße in der Ulmer Oststadt ist nicht gerade fahrradfreundlich, meinen die Grünen. Sie sperrten deshalb in der Nähe des Congress Centrums stadtauswärts eine so genannte Pop-Up-Bikelane ab, einen temporären Radweg also.

Grüne wollen bessere Radwege in Ulm

Mit der Aktion soll ein Zeichen für mehr Radverkehr in Ulm gesetzt werden, teilt Michael Joukov-Schwelling mit. Die Grünen wollen für die Verkehrswende und eine bessere Rad-Infrastruktur in Ulm werben. Die Radler sammelten sich an der Gänslände und probierten die Radspur gleich mal im Pulk aus.