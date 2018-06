Handel Fahrradgeschäft Thürheimer verkauft

Ulm / Julia Kling und Chirin Kolb

Das Ulmer Fahrradfachgeschäft Thürheimer wechselt den Besitzer. Der nationale Händler Lucky Bike betreibt künftig das Fahrradgeschäft. Die Mitarbeiter werden übernommen.

Thürheimer verkauft das Familienunternehmen zum 1. Juli an das Bielefelder Unternehmen Lucky Bike. Der deutschlandweit agierende Fahrradhändler unterhält 26 Filialen sowie einen großen Online-Shop. „Für die Mitarbeiter ändert sich nichts“, betont Thürheimer in einer Mitteilung. „Niemand muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben.“ Derzeit arbeiten in dem Geschäft im Fachmarktzentrum an der Blaubeurer Straße 35 Angestellte. Der neue Inhaber habe das Unternehmen mit allen Rechten und Pflichten übernommen und suche nach personeller Verstärkung.

Mark Thürheimer und seine Ehefrau Sabine scheiden komplett aus dem Geschäft aus. Für ihn ist der Verkauf „ein ganz schwerer Schritt“, der aber rein persönliche Gründe habe. Er war stets bemüht, sich selbst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und möchte sich öffentlich auch nicht weiter über seine Beweggründe äußern. Wirtschaftlich stehe das Unternehmen jedenfalls blendend da. „Wir haben ein super Team und verkaufen unser Geschäft auf dem Höhepunkt unseres Erfolgs.“

Vor 15 Jahren zog Mark Thürheimer mit dem Geschäft aus der zentralen Lage in der Frauenstraße raus in das damals neu aufgebaute Fachmarktzentrum auf dem Ikea-Gelände. Der Schritt habe sich gelohnt. „In den vergangenen Jahren haben wir uns zu einem der erfolgreichsten Fahrrad-Einzelhändler in Deutschland entwickelt“, erklärt Thürheimer, der das Unternehmen in dritter Generation führt.

Der neue Inhaber Lucky Bike ist in der Region kein Unbekannter. Das deutschlandweit agierende Unternehmen, das in Süddeutschland seit über 40 Jahren unter dem Namen Radlbauer firmiert, war bereits als Mieter im entstehenden Fachmarktzentrum bei Möbel Mahler in Neu-Ulm im Gespräch. Neben dem Lebensmittler Edeka und dem Textilfilialisten Mode Röther sollte Radlbauer mit rund 4000 Quadratmetern bespielter Fläche drittgrößter Mieter werden.

Ulm statt Neu-Ulm

Anfang des Jahres vermeldete Mahler jedoch, dass keine Einigung mit dem Unternehmen erzielt werden konnte. Stattdessen soll noch im Sommer der Fahrradspezialist B.O.C. (Bike und Outdoor Company, Hamburg) im Starkfeld einziehen.

An der Blaubeurer Straße stehen Radlbauer nun rund 2500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die derzeit für Verkauf, Werkstatt und Lager genutzt werden. Inwieweit Umbaumaßnahmen notwendig werden, kann Lucky Bike-Geschäftsführer Thomas Böttner noch nicht sagen. Bis zum Frühjahr werde das Geschäft unter dem bisherigen Namen Thürheimer firmieren. „Zum Saisonwechsel stellen wir dann auf Radlbauer um.“