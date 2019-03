100 Jahre Frauenwahlrecht Fahnen-Projekt zur Feier des Frauenwahlrechts erfolgreich beendet

Ulm / Christine Liebhardt

Mit gut 250 Euro ist Anja Stemshorn noch in den Miesen. Doch die Ulmer Architektin ist zuversichtlich, dass sich das auch noch ausgeht. Gemeinsam mit der Ernährungsberaterin Daniela Kluthe-Neis hatte sie im vergangenen Herbst die Fahnen-Aktion „100 Jahre Wahlrecht für Frauen“ gestartet – und war dafür mehr oder weniger komplett in Vorleistung gegangen. Mithilfe großzügiger Freunde hat Stemshorn um die 18 000 Euro investiert, um die von Ulmer Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Fahnen – 1099 an der Zahl – drucken zu lassen. Viele davon hängen immer noch in den Fenstern von privaten Bürgern und Unternehmen.

Am Samstag hat der Kreis um Stemshorn und Kluthe-Neis das Ende des Projekts gefeiert. Bei Kaffee, Kuchen und Sekt hatte die Architektin ihre Tür zwei Stunden lang geöffnet, damit die Sponsoren ihre Fahnen abholen konnten. „Das sind die Leute, die dafür gesorgt haben, dass im öffentlichen beflaggt wird“, sagte Stemshorn – etwa der Club der Industrie und der Club Alpha, aber auch viele Privatpersonen. Die Stadt hatte lediglich über den Etat des Frauenbüros 500 Euro zur Verfügung gestellt. „Es hat keiner von uns einen Cent verdient“, versicherte Stemshorn. Wer wollte, ließ die Fahnen von den Künstlern signieren. Die Stoffwelt Neu-Ulm, selbst Spenderin, hat mit einer Nähanleitung noch etwas zur Weiterverwertung beigetragen: Aus dem Stoff einer kleinen Fahne kann man eine Einkaufstasche und einen Turnbeutel machen.

„Es ist schön zu sehen, wie sich das über Ulm hinaus verbreitet hat“, schwärmte Kabarettistin Marlies Blume, die eine der Fahnen entworfen und die Flaggen zu Auftritten mitgenommen und dort verkauft hat. „Die Aktion hat überall begeistert.“ Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat eine bekommen, Schriftstellerin Thea Dorn auch. Inzwischen hängen Fahnen in Eislingen, München, Bonn und Esslingen; am Samstag waren keine 25 Stück mehr übrig.

„Es war ein toller Erfolg“, resümiert Kluthe-Neis. Und Stemshorn ergänzt: „Es war eine Idee aus dem Nichts und dadurch, dass viele Leute zusammen geholfen haben, hat es geklappt.“