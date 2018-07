Wetter Fällt das Schwörwochenende ins Wasser?

Ulm / ck

Von Samstag bis Montag finden in Ulm die Schwör-Feierlichkeiten statt. Die Wetterprognosen könnten jedoch besser sein.

An drei aufeinanderfolgenden Tagen finden Lichterserenade, das Konzert auf dem Münsterplatz und Nabada statt. All diese Events haben jedoch eines gemeinsam: Sie finden unter freiem Himmel statt. Schwör-Enthusiasten hoffen daher natürlich auf Sommerwetter - die Aussichten lassen jedoch was das angeht zu wünschen übrig.

Lichterserenade

Am Samstag, den 21. Juli, soll es überwiegend regnerisch werden. Mittags könnte es sogar gewittern. Zum Beginn der Lichterserenade um 21.30 Uhr soll dann aber nur noch mit leichtem Regen bei Temperaturen von etwa 17 Grad zu rechnen sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Regenschirm mitnehmen.

Konzert mit Dieter Thomas Kuhn

Dieter Thomas Kuhn Fans könnten Glück haben - die Chancen, dass das Wetter während des Konzerts am sonst regnerischen Sonntag hält, stehen gut. Lediglich etwas frisch könnte es werden. Temperaturen von 15 Grad werden am Abend wohl nicht überschritten.

Schwörmontag

Für den Ulmer „Nationalfeiertag“ selbst stehen die Wetterprognosen nicht sonderlich gut. Während der Schwörrede am Vormittag wird es wohl regnen. Zum Nabada am Nachmittag sollen die Schauer dann in ein Gewitter übergehen. Warm soll es währenddessen aber trotzdem bleiben - die Tageshöchstwerte liegen laut Vorhersage bei 23 Grad.

Bis zum Abend soll das schlechte Wetter dann aber auch abklingen, sodass wenigstens die Schwörmontagsparty auf dem Münsterplatz im Trockenen stattfinden könnte.