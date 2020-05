Am Montagmorgen hat der Prozess vor dem Landgericht Ulm gegen fünf Männer im Alter von 20, 19 und 18 Jahren begonnen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft ihnen gemeinschaftlich versuchten Mord in zwei Fällen und gemeinschaftlich versuchte schwere Brandstiftung vor. Im Mai 2019 sollen die Fünf – damals 19, 18 und 17 Jahre alt – eine brennende Fackel auf den Wohnwagen einer Roma-Familie geworfen haben, die sich für einige Tage bei Dellmensingen niedergelassen hatte.

Drei der fünf Angeklagten haben am Vormittag im Kornhaus – die Verhandlung findet wegen der vielen Prozessbeteiligten und der Corona-Abstandsauflagen dort statt – Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Die drei räumen den Fackelwurf ein, betonen aber, dass sie weder jemanden verletzten noch einen Schaden verursachen wollten. Tenor der drei: Sie wollten mit der Aktion die Roma bestenfalls vertreiben.

Politische Gesinnung der Angeklagten: „rechtsoffen“

Einer der drei, die am Morgen aussagten, gab über seinen Verteidiger eine Erklärung ab und beantwortete keine Fragen des Gerichts. Die zwei anderen erzählten frei und beantworteten Fragen. Beide Männer gaben an, in ihrer politischen Gesinnung „rechtsoffen“ zu sein.

Auf Nachfrage des beisitzenden Richters Michael Lang, was das konkret bedeute, verwiesen die beiden Männer auf Aussagen und Gesinnung der AfD und verwiesen auf Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Als Lang einen der Angeklagten auf den Inhalt seines beschlagnahmten Handys ansprach und die dort dokumentierten Bilder, distanzierte sich der Angeklagte von den Fotos, tat dies als „Dumm“ ab.

Fotos mit Reichsflagge und Hitlergruß auf dem Handy

Auf diesen waren bis zu vier der nun Angeklagten zu sehen, wie sie gemeinsam eine große schwarz-weiß-rote Reichsflagge mit aufgedruckten Reichsadler in der einen Hand hielten. Drei der vier hatten den rechten Arm zum Hitlergruß gestreckt.

Mit der Befragung der letzten beiden Angeklagten wird die Verhandlung am Nachmittag fortgeführt.