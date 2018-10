Bildung Fachtag zum Thema Irak

Ulm / swp

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und der Flüchtlingsrat Ulm, die Diakonie Ulm und die Caritas im Alb-Donau-Kreis sowie die Ulmer Freiwilligenagentur „engagiert in Ulm“ laden für morgen, Samstag, 27. Oktober, zu einem Fachtag über die jüngere Geschichte und aktuelle Situation im Irak ein. Es geht um Fluchtgründe und die Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Menschen aus dem Irak haben 2017 und 2018 nach Syrern die meisten Asylanträge in Deutschland gestellt. Auch die jesidische Minderheit im Irak wird ein Thema des Fachtags sein, dazu gibt es etwa einen Vortrag.

Der Fachtag steht allen Interessierten offen. Er findet im Ulmer Bürgerhaus Mitte, Schaffnerstr. 17, statt. Beginn um 9.30 Uhr und endet gegen 17 Uhr.