Eine offenbar übergewichtige Frau sucht einen Begleiter für ein unverbindliches Abendessen. Dazu wählt sie eine Facebook-Seite, die Beiträge anonym veröffentlicht. Ihr Gesuch ist direkt und ehrlich formuliert – sie sucht „einen Mann zwischen 28 und 40 Jahren, der gerne mit einer korpulenten Frau nett essen gehen würde. Nicht mehr, nicht weniger“. Klares Gesuch, klare Antwort? Fehlanzeige. Kleiner Spoiler: Die wenigsten der Kommentare unter diesem Post sind ein einfaches „Ja, gerne“ oder „Ich habe Interesse“. Dafür machen sich viele einen Spaß daraus, ihre Kumpels zu markieren oder gar gehässig zu kommentieren. Denn hey, das ist natürlich super witzig. (Anmerkung der Redaktion: Ist es nicht.)

Man kann natürlich kritisieren, dass die Frau in ihrem Gesuch überhaupt ihr Körpergewicht thematisiert. Doch für ein nettes Abendessen (und sowieso generell) sollte das überhaupt keine Rolle spielen. Sie hat es aber gemacht. Wohl, um unter Umständen eine „Überraschung“ zu ersparen. Sie dafür lächerlich zu machen oder als Zielscheibe für niveaulose Kommentare zu nehmen, ist einfach nur unangebracht und respektlos.

Besser Deutschunterricht statt Abendessen

Man fragt sich, wie manche auf die Idee kommen, so über andere zu urteilen. Würde man sich auf das Niveau so manchen Schreibers begeben, könnte man sagen: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“ Was gar nicht zwingend auf den Körper bezogen ist. Denn Profil- und Chronikfotos sagen körperunabhängig schon ganz viel über einen aus. Und wer ein „Digga du bist beschdddeee“ von sich gibt, den schickt man wohl besser nochmal in den Deutschunterricht als zum Abendessen.

In Zeiten, in denen Menschen ihrem Hass auf alles und jeden (wie aktuell vorzugsweise auf Flüchtlinge und Greta) in den sozialen Netzwerken freien Lauf lassen, überraschen die teilweise fiesen und einfach nur unnötigen Reaktionen leider kaum. Ja, man könnte sie einfach ignorieren. Und ja, man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. Oder man tut es und spricht es einfach mal an: Zeigt diese Menschen, die andere unüberlegt verletzen! Denn vielen wird gar nicht bewusst sein, was sie mit ihren ach so „lustigen“ Kommentaren anrichten. Zumal sie vermutlich nicht mal die, äh, Testikel in der Hose hätten, es der Person auch direkt ins Gesicht zu sagen. Ein trauriges Phänomen der heutigen Zeit.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen: Ein Abendessen mit der „korpulenten Frau“ wäre mit Sicherheit tausendmal angenehmer und unterhaltsamer als mit jemanden, der sich auf ihre Kosten einen „Spaß“ erlaubt. Um einige User zu zitieren: Am Gewicht kann man in der Regel etwas ändern. An einem schlechten Charakter und wenig Intellekt nicht.