Kurzkritik Extraklasse: China Moses im Ulmer Zelt

Ulm / Walter Notz

China Moses kam mit der Kamera in der Hand auf die Bühne, filmte Publikum und Fans und hatte, ohne einen Ton zu singen, das Gros der Zelt-Besucher schon für sich eingenommen. Nur ein paar Worte auf Deutsch, obwohl sie gestand, mit einem Berliner zwei Jahre liiert gewesen zu sein – aber dann gleich rein in persönliche Geschichten und Erlebnisse, die sie mit ihren Fans teilte. Ihr letztes Album „Nightintales“ war aus Gesprächen mit ihrem Produzenten entstanden, die in wunderbare Songs münden.

Musikalisch schöpft die Amerikanerin mit Wohnsitz Paris aus unterschiedlichsten Quellen, verpackt Funk in Jazzarrangements, erinnert an den Motown Sound, kombiniert treibenden R’n’B mit fließenden Balladen. Ihre facettenreiche Stimme und ihre kongenialen Musiker schufen einen ebenso intensiven wie energiegeladenen Abend. Ihren vier Musikern ließ China Moses genügend Freiraum bei den Songs, und diese brillierten mit einfallsreichen, mitreißenden Soli. Sympathisch, lachend und immer mit einem Augenzwinkern erzählte die Sängerin die Geschichten zu ihren Liedern. Beim betörend sinnlichen „Put It On The Line“ war es die erste Begegnung mit ihrem späteren Ehemann, „Whatever“ war nach dem ersten ernsthaften Streit entstanden. „My Part Of Town“ schrieb sie für ihre Mutter, die großartige Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater, als diese nach Trumps Wahlsieg zutiefst verzweifelt war. Ein Konzert der Extraklasse.