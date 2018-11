Gesellschaft Experten diskutieren über Integration

Ulm / eth

Wie lässt sich das Zusammenleben von Mehrheitsgesellschaft und Migranten gestalten in einer Stadt wie Ulm? Darüber will der Internationale Ausschuss mit Bürgern diskutieren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kontrovers“, zu der unterschiedliche Experten geladen sind. Den Auftakt bestreitet der Politologe Oliviero Angeli. Das Spannungsfeld von Migration und Demokratie ist sein Thema. Wer darf zuwandern, wer muss draußen bleiben – und wie verträgt sich eine Steuerung der Migration mit unserer Demokratie? Müssen wir um den Zusammenhalt der Gesellschaft bangen und unsere liberalen Werte? Oft unversöhnlich stehen sich Idealisten und Pragmatiker gegenüber. Angeli wirbt für eine Zwischenposition: am 23. November um 19 Uhr in der Galerie der SÜDWEST PRESSE.

Für Kontroversen sorgt Hamed Abdel-Samad. Der Politikwissenschaftler und Publizist geht oft hart ins Gericht mit der bisherigen Integrationspolitik. Sie sei zu sehr auf Freiwilligkeit ausgerichtet. Hamed Abdel-Samad fordert Integrationsgebote – und stellt sich damit der Diskussion: am 23. Januar 2019, ebenfalls in der Galerie der SÜDWEST PRESSE.

Wut ist eine neue Kategorie der Politik. Extremisten verschiedener Couleur bedienen sich ihrer. Extremismusexpertin Julia Ebner forscht dazu. Am 21. Februar 2019 zeigt sie auf, wie sich die Strategien von Islamismus und Rechtsradikalismus ergänzen und verstärken. Ebenfalls in der Galerie der SÜDWEST PRESSE.