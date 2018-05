Exkursion Exkursion zu Ratiopharm

Ulm / Silke Rechtsteiner, G2MF4, Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

Wir sind eine Berufsschulklasse der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Ulm und werden zu Medizinischen Fachangestellten ausgebildet. Damit wir einen Einblick in die Medikamentenproduktion bekommen, organisierte unsere Fachlehrerin Verena Griesinger eine Betriebsbesichtigung bei Teva Ratiopharm für uns. Da in der Firma große Sicherheitsmaßnahmen gefordert sind, darf man das Gelände nur mit einem Besucherpass betreten, den wir alle nach der Kontrolle unseres Personalausweises bekamen. An der Besucherpforte wurden wir zunächst von Frau Pfetsch in Empfang genommen. Sie führte uns in einen Konferenzraum, in dem sie uns alle aufs herzlichste begrüßte. Anschließend gab es eine Sicherheitseinweisung und es erfolgte ein Vortrag über das Unternehmen.

In einem sehr interessanten Film wurden uns bestimmte Abteilungen gezeigt, die für Besucher eigentlich unzugänglich sind. Hier erfuhren wir einiges über die Medikamentenabfüllung in Ampullen, die Produktion von Cremes und die Herstellung von Zäpfchen, Tabletten sowie Kapseln. Nach diesem spannenden und lehrreichen Input durften wir uns bei Laugenstangen, Kaffee und anderen Getränken stärken, bevor die eigentliche Werksbesichtigung startete. Nun kam noch Frau Wilhelm dazu, die uns beim Fußmarsch über das Gelände sehr viel Interessantes und Informatives erzählte.

Hygiene ist wichtig

Zunächst besichtigten wir die Produktion. Dazu mussten wir uns die Hände waschen und desinfizieren sowie einen Schutzmantel oder Overall, eine Schutzkopfhaube und Schutzschuhe anziehen. Dabei mussten wir aufpassen, dass wir mit den Schuhen nicht in den unreinen Teil des Raumes traten. Als wir alle umgezogen waren, machten wir ein Erinnerungsfoto.

Leider standen einige Produktionslinien an diesem Vormittag still. Das hing mit den Mitarbeiterpausen und diversen Umbauarbeiten zusammen. Jedoch war es uns dennoch möglich, eine Produktionslinie näher zu betrachten. Frau Wilhelm erklärte uns dabei Schritt für Schritt, was bei der Tablettenverpackung alles nacheinander abläuft. Es war für uns sehr spannend zu sehen, wie die Tabletten in die Schachtel kommen, nachdem es für uns selbstverständlich ist, mit solchen Medikamenten umzugehen.

Die Tablettenverpackung in der Anlage funktioniert so:

Ein großer Trichter wird mit Tabletten, die aus großen Eimern kommen, gefüllt.

Die Tabletten fließen durch ein Edelstahlrohr in die Vibrationsschnecke.

Eine durchsichtige Folie wird parallel in ein Band mit Vertiefung hineingedrückt.

Von der Vibrationsschnecke werden permanent die Tabletten in die Vertiefungen hinein gelegt. Überschüssige Tabletten werden aussortiert.

Über die Anlage wird auch parallel die Aluminiumfolie mit der Aufschrift bedruckt.

Die Aluminiumfolie wird auf die Tabletten gegeben und befestigt.

Die so entstandenen Blister werden dann in der Maschine aufgestapelt.

Währenddessen werden die Verpackungen auf- und die Packungsbeilagen zusammengefaltet.

Die Maschine packt die Blister und eine Packungsbeilage jeweils in eine Verpackung.

Am Schluss werden mehrere Verpackungen gebündelt und von Hand in Kartons gepackt.

Die Kartons werden auf eine Palette gestapelt, die ins Hochlager transportiert wird.

Die Produkte werden während der Verpackung immer gewogen um Fehler zu vermeiden.

Nach der Besichtigung der Produktionshalle sind wir vorbei an der Warenanlieferung über das Werksgelände in das Hochregallager gelaufen. Dort fahren Mitarbeiter mit Picking-Cars durch die Regalgänge und holen die jeweiligen Pakete ab oder legen sie auf das Förderband, welches die Pakete ganz nach oben befördert. Dort ist ein Förderband, das die Pakete an die Verpackungsstellen bringt. Im Hochregallager werden die neuen Paletten ganz hochgestellt, während immer von unten entnommen wird, sodass Paletten mit einem früheren Mindesthaltbarkeitsdatum zuerst verbraucht werden. Das funktioniert alles komplett automatisch. Für uns war das Hochregallager verglichen mit unseren Lagern in den Arztpraxen äußerst beeindruckend.

An den Verpackungsstationen konnten wir beobachten, wie die Mitarbeiterinnen Pakete computergesteuert zum Versand fertig machten.

Nachdem wir das Hochregallager und den Versand besichtigt hatten, sind wir wieder über das Werksgelände am betriebsinternen Kindergarten vorbei gelaufen, in dem Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahre betreut werden. Abschließend haben wir uns bei den beiden Mitarbeiterinnen Frau Pfetsch und Frau Wilhelm sehr herzlich für den informativen, spannenden und kurzweiligen Vormittag bedankt.