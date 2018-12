Freizeit Exit Games eröffnen in Ulm

Ulm / jkl

In der Hirschstraße können Rätselfreunde sich in so genannten „Exit Games“ ausprobieren. In zwei Spielräumen können jeweils bis zu acht Personen innerhalb von 60 Minuten themenbezogene Rätsel lösen. Weitere Räume sind in Planung. „Anders als bei anderen Anbietern werden unsere Gäste nicht eingeschlossen“, erklärte Saskia Binder, Standortleiterin bei Exit Games. „Jeder kann zu jeder Zeit das Spiel verlassen.“ Vom Frühjahr 2019 an sollen zudem interaktive Stadtralleys angeboten werden.

Exit Games gehört zu Paperdice. Das in Berlin ansässige Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeiter. In Ulm sind neben Binder zwei Teilzeitkräfte und zwei Aushilfen angestellt. „Unser Konzept ist personalintensiv. Jeder bespielte Raum wird von einem Mitarbeiter betreut.“