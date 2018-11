Fahndung Exhibitionist verfolgt Frau

Neu-Ulm / swp

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht nach einem etwa 25-jährigen Mann, der sich am Samstagabend in Offenhausen vor einer 78-jährigen Frau entblößt und diese bis zur Haustür verfolgt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau den Exhibitionisten gegen 19.50 Uhr in der Martin-Luther-Straße entdeckt, als sie von ihrem Pkw-Stellplatz zur Haustür lief. Die 78-Jährige wollte die Tür schließen, der Unbekannte lehnte sich dagegen. Ihr gelang es schließlich, die Tür ins Schloss zu drücken. Der Mann flüchtete; die Fahndung verlief erfolglos.

Der Mann ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, er hat dunkle Haare, die seitlich kurz rasiert sind. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose sowie einer blauen Steppjacke. Hinweise an die Polizei Neu-Ulm unter Tel. (0731) 8013-0.