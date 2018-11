Biografie Ex-Theatereichef Wolfgang Schukrafts Buch

Ulm / Helmut Pusch

„Was hat eine auf dem Schrank liegende Armprothese damit zu tun, dass ich meine Schauspielbegabung entdeckte? Warum war eine Goethe-Rezitation vor Hunden der Auslöser dafür, dass ich mein eigenes Theater gegründet habe, und wie kommt es, dass meine Kinder und ich wochenlang als Affen Wohnung, Garten und Spazierwege unsicher machten?“ So startet Wolfgang Schukrafts Büchlein „Ach übrigens“.

Nun, es gibt Fragen, die nicht unbedingt die Welt bewegen, deren Beantwortung aber nichtsdestotrotz der Erbauung und dem Vergnügen des Lesers dienen. Und mit Erbauung und Vergnügen kennt er sich aus, dieser Wolfgang Schukraft, der 32 Jahre lang die Theaterei Herrlingen mit ihren wechselnden Dependancen umgetrieben hatte und sich vor knapp einem Jahr vom Theater zurückzog. Altershalber. Doch der Autor Wolfgang Schukraft, dessen Stücke auch längst von anderen Bühnen gespielt werden, will noch keine Ruhe geben, zumal er erst vor wenigen Jahren ein weiteres Talent entdeckt hat: das Zeichnen.

Wie wurde aus diesen Talenten ein Buch? „Ich habe vor ein paar Monaten meinen Traumwagen verkauft“, erzählt der Ex-Theaterei-Prinzipal. Traumwagen? „Ja, einen blauen Mercedes 250/8“. Den hatte sich Schukraft vor Jahren aus den USA kommen lassen. Mit dem Erlös hat er sich sein Buchprojekt finanziert.

Die Geschichte dieses Traumwagens findet sich zwar nicht in dem knapp 100-seitigen Büchlein, dafür aber jede Menge anderer Anekdoten, die beleuchten, wie aus dem kleinen Wolfgang, der seine erste Bühnenerfahrung als Schmetterling machte, der Theaterleiter wurde. Und da kommt man am Besitzer der eingangs erwähnten Armprothese, einem kriegsversehrten Nenn-Onkel, nicht vorbei. Denn auf einer von diesem Onkel Albin betreuten Weihnachtsfeier spielte Schukraft seine erste tragende Rolle: das tapfere Schneiderlein.

Nach einer Verwaltungslehre heuerte Schukraft beim Fernsehen an – zusammen mit dem heutigen Stuttgarter Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier. Dort traf Schukraft auch den Theatermann Theo Dentler, zu dessen Truppe Schukraft 14 Jahre lang gehörte, bevor er zu Dentlers Sohn Markus nach Kiel wechselte. Und der hatte die werbetechnisch brillante Idee, Theater für Hunde zu machen, die ihre Herrchen und Frauchen mitbringen durften. Als Markus Dentler dann aber auch noch für Kühe spielen wollte, machte sich Schukraft vom Acker, landete wieder in Ulm, wo er schon bald den Affen Rotpeter gab, in seiner Bühnenversion von Kafkas „Bericht an eine Akademie“. Damit startete die Theaterei 1986. Und damit endet auch die Beschreibung, wie aus dem Theaterkasper Wolfgang der Theatereiprinzipal Schukraft wurde.

Info „Ach übrigens“ (88 Seiten, 14.50 Euro) ist in der Buchhandlung Jastram erhältlich. Dort stellt es Wolfgang Schukraft auch am Montag, 19 Uhr, vor.