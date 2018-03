Gericht Ex-Bundeswehr-Arzt wegen Missbrauch verurteilt

Ulm / Christine Liebhardt

Zwei Mal hatte ein ehemaliger Arzt am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus im Sommer 2013 Geschlechtsverkehr mit einer früheren Kollegin und Ex-Patientin. Gezwungen hat er sie dazu zwar nicht. Dennoch handelte es sich um sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person. Denn der Mann hat das Beratungs- und Betreuungsverhältnis, in dem er zu der jungen Frau stand, ausgenutzt. Deshalb hat ihn gestern ein Schöffengericht zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das war das Strafmaß, das Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin gefordert hatten. Außerdem muss der Mann 2000 Euro an die Bewährungshilfe zahlen und 100 Sozialstunden leisten.

Der heute 41-Jährige, der sich selbst immer wieder wegen depressiver Episoden in Therapie befand, war Anfang 2013 aufgrund eines gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahrens – es ging um Internet-Chats mit Minderjährigen – von seinem Dienst als Truppenarzt suspendiert worden. Im Sommer desselben Jahres hatte er im BWK privaten Kontakt zu einer Stabsunteroffizierin gesucht, die dort auch wegen psychischer Probleme in ambulanter Behandlung war. Sie hoffte auf die ärztliche Unterstützung des damals 36-Jährigen und ließ sich von ihm Medikamente besorgen.

Der verheiratete Vater dreier Kinder hatte den Wunsch nach einer Affäre, in der er seine Dominanz-Fantasien ausleben konnte. Es kam zu zwei seiner Meinung nach von beiden gewollten Treffen. Laut Urteilsbegründung hatte die Frau in nicht-öffentlicher Sitzung angegeben, dass sie in ihm ihren Arzt und Vorgesetzten gesehen habe. Und: Es sei besser, wenn sie benutzt werde und nicht andere Mitarbeiterinnen, Patientinnen oder gar Kinder.

Wie er diese Beziehung angebahnt hatte, dazu hörte das Gericht am gestrigen fünften Verhandlungstag eine im BWK angestellte Soldatin, die damals mit der jungen Frau zusammengearbeitet hatte. Die Zeugin beschrieb die Frau als beruflich sehr zielstrebig und offen, persönlich sei sie aber „sehr zurückgezogen, ruhig und in sich gekehrt“ gewesen und habe nicht viel Privates von sich offenbart.

Der Annäherungsversuch sei so abgelaufen: Der Arzt habe ihre Kollegin mehrfach gefragt, ob sie sich mal treffen könnten, was diese immer wieder verneinte, bis sie sich schließlich doch darauf einließ. Allerdings: „Man hat schon gemerkt, dass sie es nicht wollte.“ Der Mann sei aufdringlich bis dominant aufgetreten und habe letztlich auch die Telefonnummer von ihrer Kollegin bekommen. „Ich gehe davon aus, dass sie einfach aus der Situation raus wollte“, sagte die Zeugin. Den Angeklagten, der sie längere Zeit behandelt hatte, beschrieb sie als sehr nett, hilfsbereit und freundschaftlich im Arzt-Patienten-Verhältnis. Sein Verhalten an jenem Tag fand sie „eigenartig“, abgesehen davon sei er aber ganz normal gewesen.

Dass sich der Arzt zum Tatzeitpunkt insgesamt durchaus normal verhalten habe, ist auch der Schluss, zu dem der psychiatrische Gutachter gestern kam. Eine relevante psychische Störung habe nicht vorgelegen. Dieser Einschätzung folgte das Gericht: „Es lag sicherlich keine Manie vor und damit keine verminderte Schuldfähigkeit“, sagte der Vorsitzende Richter. Das Gericht stufte die Aussagen der Frau als glaubwürdig ein und sah es als erwiesen an, dass dem ehemaligen Arzt ihre psychischen Probleme bekannt waren. Er habe ihr Medikamente besorgt und den gemeinsamen Geschlechtsverkehr als notwendigen Teil ihrer Behandlung dargestellt: Er sollte ihr Struktur und ein Gefühl des Gebrauchtwerdens geben. Faktisch habe es sich um ein Behandlungsverhältnis gehandelt, er habe ihr Vertrauen zu ihm ausgenutzt.

Die Plädoyers waren aus Gründen des Opferschutzes nicht öffentlich. Der Verteidiger hatte den Freispruch seines Mandanten gefordert.