Feier Ex-Bauamtsleiter Rudolf Bartosch wird 90

Senden / swp.

Als Kreisbaumeister prägte er 26 Jahre lang das Gesicht des Landkreises Neu-Ulm. Vergangene Woche hat Rudolf Bartosch im Kreise seiner Familie, Freunde und Weggefährten seinen 90. Geburtstag gefeiert, wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt.

Unter den Gästen waren auch Altlandrat Franz Josef Schick und der Stellvertreter des Landrats Thorsten Freudenberger, Roland Bürzle. Letzterer dankte dem Jubilar mit den Worten: „Ihr hohes Alter ist der Lohn für Ihr überaus engagiertes Arbeitsleben.“ Bartoschs drei erlernte Berufe (Kaufmannsgehilfe, Sägewerker und Diplom-Bauingenieur) hätten ihn befähigt, die Aufgaben des Kreisbaumeisters von 1964 bis 1990 mit Weitsicht, Ausgewogenheit, Souveränität und Fleiß wahrzunehmen, lobte Bürzle. „Statt acht dauerte Ihr Arbeitstag oft bis zu 16 Stunden.“ In den insgesamt 29 Jahren, die Bartosch im Landratsamt arbeitete, habe er oft wäschekörbeweise Akten mit nach Hause oder in den Urlaub genommen, erzählte Bürzle.

Der Sendener, der seit bald 65 Jahren mit seiner Frau Charlotte verheiratet ist, betreute und begleitete viele für den Landkreis wichtige Neubauten: das Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl, das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn, das Illertal-Gymnasium in Illerzell, die Christoph-Probst-Realschule in Neu-Ulm, das Landratsamt in Neu-Ulm und das Müllheizkraftwerk in Weißenhorn.