„Ich hätte nie gedacht, dass ich für immer bleiben würde.“ Doch Eberhard C. Müller, den alle nur Ebbo nennen, kam und blieb in Ulm: von 1981 bis 2021 als evangelischer Gemeindediakon mit Schwerpunkt Jugendarbeit. Am Wochenende ist der 63-Jährige in den Ruhestand verabschiedet worden. Als Z...