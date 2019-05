Themen in diesem Artikel Europawahl

Die Satirepartei DIE PARTEI hat bei der Europawahl ein Rekordergebnis eingefahren. Und in Ulm war die Partei noch stärker als im Bundesschnitt.

Die Partei DIE PARTEI hat nicht nur auf Bundesebene überrascht und ein Rekordergebnis bei der Europawahl eingefahren. Die Satirepartei von Martin Sonneborn war in Ulm sogar noch einen Tick erfolgreicher als im Bundesdurchschnitt. Das zeichnete sich zumindest am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ab.

Lag das Ergebnis der Kleinpartei auf Bundesebene je nach Umfrage zwischen 2,4 und 2,5 Prozent, standen für Ulm nach Auszählung aller 136 Wahlbezirke 2,9 Prozent zu Buche.

DIE PARTEI liegt nur knapp hinter DIE LINKE

Mit dem Ergebnis wurde die Kleinpartei, die mit ihrem Bundesvorsitzenden Sonneborn bislang einen Abgeordneten in Straßburg hatte, siebtstärkste Kraft in Ulm – und das nur 0,6 Prozentpunkte hinter der Partei DIE LINKE. 1553 der rund 53.000 gültigen abgegebenen Stimmen in Ulm entfielen auf die Partei.

Am stärksten war sie in den Stimmbezirken Stadtmitte, Oststadt und Eselsberg mit je 4,2 Prozent Stimmanteil sowie in der Weststadt mit 3,4 Prozent.

So schnitt DIE PARTEI in den Ulmer Stimmbezirken ab

Stadtmitte: 4,2 Prozent

Oststadt: 4,2 Prozent

Böfingen: 2,7 Prozent

Weststadt: 3,4 Prozent

Eselsberg: 4,2 Prozent

Söflingen: 2,6 Prozent

Grimmelfingen: 2,1 Prozent

Wiblingen: 1,3 Prozent

Jungingen: 2,4 Prozent

Unterweiler: 1,5 Prozent

Mähringen: 2,2 Prozent

Ermingen: 1,5 Prozent

Eggingen: 1,1 Prozent

Donaustetten: 1,8 Prozent

Gögglingen: 2,3 Prozent

Einsingen: 1,5 Prozent

Lehr: 1,9 Prozent



DIE PARTEI feiert „klaren Wahlsieg“ auf Twitter

Auf Twitter war die PARTEI in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis entsprechend euphorisch gestimmt und kündete vom „klaren Wahlsieg“, den man bei der Europawahl 2019 – nicht zuletzt dank des Ergebnisses in Ulm – eingefahren habe.

In einem Tweet kündete die PARTEI in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis vom „klaren Wahlsieg“.

© Foto: Screenshot Twitter / Quelle: DIE PARTEI Ulm/ADK

