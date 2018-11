Europäische Union Europa muss man spüren

Ulm / Patrizia Czajor

Düster schauen die Perspektiven Europas für Jan Bergmann derzeit aus. Am Donnerstag spielte der Europa-Verfechter bei der Veranstaltung „Ulmer Rede für Europa“ dabei vor allem auf die „Demolierung der Unabhängigkeit der Justiz“ in Osteuropa an. Dass etwa in Polen und Ungarn Richter in den Zwangsruhestand versetzt wurden, um die Posten mit genehmen Personen zu besetzen, macht gerade Bergmann stutzig. Der Jurist, der Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Baden-Württemberg ist, hat nämlich einige der früheren Beitrittskandidaten aus dem Osten seit 2003 beim Justizaufbau begleitet, die diese Errungenschaften jetzt so rigoros zurückdrehen.

Dieser politische Kurs hat nach Ansicht des Professors auch deswegen so viel Erfolg, weil den Nationalisten Vieles in die Karten spielt. Bergmann beobachtet etwa, dass sich bei den Bürgern in Osteuropa, die große Hoffnungen in den EU-Beitritt gesetzt hatten, mittlerweile eine Ernüchterung und Enttäuschung breitmacht. „In diese psychologische Lücke schießen die Populisten“, erläuterte der Experte. Doch Kaczynski und Orbán haben laut Bergmann auch deswegen leichtes Spiel, weil sie mit dem, was sie der EU vorwerfen, nicht Unrecht hätten. Der Europa-Kenner erinnert zum Beispiel daran, dass Deutschland unter Schröder nicht mit EU-Sanktionen rechnen musste, obwohl es durch Aufnahme neuer Schulden gegen den Wachstums- und Stabilitätspakt verstieß. Auch Frankreich nicht, als es 2010 zigtausende Roma im Schnellverfahren abschob. Dass jetzt hingegen in Osteuropa durchgegriffen wird, macht die EU in den Augen der Nationalisten unglaubwürdig, wie der Experte deutlich machte.

Kann die EU die Demokratie dann überhaupt noch retten? Bergmann meint ja, indem sie sich mit dem EU-Bürger verbündet. „Europa muss man spüren.“ Zum Beispiel durch die Einführung von EU-Kindergeld oder einer EU-Arbeitslosenversicherung – der Europa-Kenner ist überzeugt davon, dass man die Populisten mit ihren eigenen Waffen schlagen kann.

Ohnehin sei das Instrumentarium der EU sehr begrenzt. „Diesen Fall haben Mütter und Väter der Verträge nicht miteinbezogen“, erläuterte der Jurist. Die Sanktionierung von EU-Mitgliedern kann etwa nur einstimmig beschlossen werden. Hier könne Polen auf Ungarn und Ungarn wiederum auf Polen zählen. Aktuell sind es laut Bergmann also vor allem Richter, die Politik machen. Der Europäische Gerichtshof hat bewiesen, dass er sich in polnische Angelegenheiten einmischen kann. Nach Androhung von Zwangsgeld hat das Land nun Teile der Justizreform zurückgenommen.