Von 4. bis 7. September 2019 findet die internationale Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen statt. Während die ersten drei Messetage nur Fachpublikum und Presse rein dürfen, sind die Tore am Samstag, dem sogenannten Festival Day, für alle Fahrradfans geöffnet.

Aussteller und ihre Produkte auf der Eurobike 2019

Auf der Messe in Friedrichshafen sind über 1400 nationale und internationale Aussteller vertreten.Neben Fahrrädern sind auch Produkte für den Bereich Sport und Mobilität ausgestellt.Auch Neue, wie die Pexco GmbH, sind auf der Eurobike mit prominenten Marken wie Husqvarna, Raymon und Ready to Race, vertreten. Mit Yamaha kommt erstmals einer der Weltmarktführer für Elektroantriebe an den Bodensee. Eine interaktive Übersicht aller Aussteller gibt es hier.

Eintrittspreise: Das kosten die Tickets für die Eurobike 2019

Ein Überblick über die Preise und Eintrittskarten:

●Tageskarte: 74 Euro (Vorverkauf-online: 54 Euro)

●Tageskarte ermäßigt: 37 Euro (Vorverkauf-online: 27 Euro)

●2-Tageskarte: 98 Euro (Vorverkauf-online: 68 Euro)

●3-Tageskarte: 116 Euro (Vorverkauf-online:78 Euro)

●4-Tageskarte: 132 Euro (Vorverkauf-online: 88 Euro)

Ermäßigungen gelten nur für Kinder & Jugendliche von 11 bis 17 Jahre und für Studenten der Fachrichtungen Sport, Mode, Textil, BWL und IT mit entsprechendem Nachweis.

Öffnungszeiten der Eurobike 2019

●Mittwoch, 4. September – Freitag, 6. September 2019, nur für den Fachhandel: 9 bis 18 Uhr

●Samstag, 7. September 2019, Publikums- und Endverbrauchertag (Festival Day): 9 bis 18 Uhr

Neuheiten der Fahrrad-Branche auf der Eurobike 2019

Auf der Eurobike 2019 in Friedrichshafen präsentieren die Aussteller ihre neuesten Innovationen und Trends. Wir geben euch einen kleinen Ausblick, welche Neuheiten euch auf der Eurobike erwarten könnten:Eine immer größere Rolle bei den E-Bikes spielt das Smartphone. Das Handy lässt sich hierbei mit entsprechenden Apps bequem als Fahrrad-Navi verwenden.Ein weiterer Trend, der sich seit 2019 verstärkt beobachten lässt, ist Nachhaltigkeit. Es gibt Anbieter, die sehr stabile E-Bikes aus Holz im Programm haben, my Boo oder My Esel sind zwei dieser Hersteller.Die Hersteller wittern aber auch ihre Chance, Alternativen zu lang etablierten Fahrzeugen auf die Räder zu stellen. Ganz neu auf den Markt werden Offroad-E-Bikes kommen, die eine lautlose Alternative zum Quad darstellen.Es gibt also viele interessante Neuheiten auf der Eurobike 2019 zu entdecken.

Anfahrt auf die Eurobike 2019

Die Eurobike 2019 findet auf dem Messegelände in 88046 Friedrichshafen statt. Das Messegelände liegt direkt an der A96. Eine detaillierte Übersicht zur Anfahrt per Auto, Bus oder Bahn findest du hier.

Geländeplan auf der Eurobike 2019

Wo befindet sich was auf der Eurobike? Eine Übersicht gibt es im Geländeplan auf dem Bild.

Geländeplan der Eurobike 2019.

© Foto: eurobike.com

Detailliertere Infos über das Gelände und die Hallen findest du hier.

