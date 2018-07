Politik EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger spricht im Roxy

Ulm / cst

Wiedererstarkender Nationalismus, Rechtspopulismus, Flüchtlingskrise und die Zukunft der jungen Generation – das gemeinsame europäische Projekt steht zur Zeit vor einer großen Bewährungsprobe. In Erinnerung an das legendäre „Rote Sofa“ im Roxy und in Anknüpfung an „Pulse of Europe“ starten die Europa-Union Donau-Riss und die Europäische Donau-Akademie die Veranstaltungsreihe „Das Blaue Sofa“. Auftakt ist am Dienstag, 24. Juli, von 19 Uhr an im Roxy, Schillerstraße 1, mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Er spricht zum Thema „Wir gestalten Europa – zur Zukunft der Europäischen Union“. Die Fragerunde wird von Alt-OB Ivo Gönner moderiert.