Es ist eine der beliebten Anlaufstellen für Ulmer in der Mittagspause: Pappe Feinkost in der Hafengasse. Am Freitag macht das Ladengeschäft dicht. Grund dafür ist im Gegensatz zu vielen anderen Ladenschließungen der vergangenen Wochen nicht die Corona-Pandemie. Während des Lockdowns, sagt Firm...