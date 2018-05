Kurzkritik Esprit auf 16 Saiten

Ulm / Christa Kanand

Das Streichquartett ist die Königsdisziplin der Kammermusik, und ihr hat sich das Porta Nuova Quartett mit Yuki Jojima, Christina Hauser-Gurski (Violinen), Sayuri Nakao-Haas (Viola) und Andreas Haas (Violoncello) verschrieben. Beim 9. Kammerkonzert der Spielzeit präsentierten die Mitglieder der Ulmer Philharmoniker im Theater-Foyer drei Komponisten, die ihrer Zeit zukunftsweisend voraus waren.

Die Zeitreise vom frühklassischen Mannheim über Paris nach Wien eröffnete Franz Xaver Richters Streichquartett op. 5,4 von 1768. Technisch zeigte sich das Ensemble in dem Klanggespräch mit wechselnden Hauptrollen und gleichberechtigter Partnerschaft bravourös. Was die mehreren Dutzend Zuhörer jedoch sofort aufhorchen ließ, waren die Spiellust und der galante Drive.

Mit Elan und Esprit auf sechzehn Saiten wurden auch in Claude Debussys Streichquartett von 1892 die vier Sätze plastisch interpretiert. Das Porta Nuova Quartett machte die teils kühne Harmonik, die fernöstlichen Gamelan-Anklänge, die Nocturne-Melancholie und die Pizzicati zu einem Erlebnis. Und noch ein Schwergewicht: Beethovens „Rasumowsky-Quartett“ op 59,1. In dem knapp 40-minütigen Werk kündigt sich ein Vordenker der Romantik und der Moderne an. Konzentriert meisterten die Musiker die Beethovenschen Widerborstigkeiten, gestalteten dynamisch, kontrast- und farbenreich mit Mut zum Risiko. Unter die Haut ging der Adagio-Satz, strahlkräftig leuchtete Yuki Jojimas Violine, pulsierte markant Andreas Haas` Cello (russischer Tanz) im Finalsatz. Langer Applaus.