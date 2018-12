Schnee und Eis Winterdienste in Ulm und Neu-Ulm sind gerüstet

Ulm/Neu-Ulm / Carolin Stüwe

Schnee und Eis können kommen. In Sachen Winterdienst sind die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm gut gerüstet.

Bis in die nächste Woche hinein kann es nachts Minusgrade geben. Das bedeutet für die Winterdienstler in beiden Städten, dass sie in Bereitschaft sind. Die Salzlager sind gefüllt, die Fahrzeuge gewartet. Zum Klimawandel nur so viel: Der Schneepflug kommt immer seltener zum Einsatz, und der Winter beginnt später, statt im November erst im Dezember oder Januar. Das ändert aber nichts am Einsatzgebiet.

„Jeden Winter betreuen wir bei Glätte und Schneefall rund 510 Kilometer Straße und 55 Kilometer Radwege, denn die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat höchste Priorität“, sagt Thomas Mayer, der Leiter der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU). Um immer genug Streumittel zur Verfügung zu haben, halten die EBU auch diese Saison wieder 3500 Tonnen an Streusalz bereit. Zum zentralen neuen Salzlager auf dem Gelände der Stadtwerke in der Bauhoferstraße kommen noch acht kleinere Silos in den Vororten dazu. Dort werden die kleineren Streufahrzeuge befüllt. „Und bereits seit Mitte November ist unser ,Guggerlesdienst’ jeden Morgen ab 3 Uhr unterwegs“, sagt Winterdienstchef Florentin Heese. Der Diensthabende fahre die riskanten Stellen ab und informiere bei Bedarf den Winterdienst. „Besondere Gefahrenpunkte sind Brücken und beispielsweise das Schammental.“

Insgesamt sind 34 städtische Mitarbeiter in Bereitschaft. Wenn notwendig, werden auch Firmen beauftragt. „Bei starkem Schneefall oder wiederkehrender Glätte arbeiten unsere Mitarbeiter unermüdlich und leisten häufig Überstunden“, betont der EBU-Chef in weiser Voraussicht. Dennoch sollten die Ulmer Verständnis dafür haben, dass sich der Räumdienst bei extremem Schneefall auf „verkehrswichtige und gefährliche“ Straßen wie Rettungswege, Steigungen, Brücken und Kreuzungsbereiche konzentriert. Bei einem Volleinsatz sind bis zu 26 Fahrzeuge unterwegs.

„Momentan sind wir aber nur im Teileinsatz – etwa von 4 Uhr früh bis 11 Uhr, bis alle Straßen abgestreut sind“, sagt Heese. Bei feuchtem Wetter wird Salz gestreut, bei trockenem wird das Salz zusammen mit einer Sole (Salzlösung) ausgebracht. „Somit bleibt das Salz gleich an Ort und Stelle liegen und wird nicht vom nächsten Auto durch den Fahrtwind an den Straßenrand geweht“, erklärt Heese.

Auch Bürger müssen räumen

Genauso werden die Grundstückseigentümer gemäß der „Satzung über das Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehflächen“ in die Pflicht genommen. Die Verkehrssicherheit muss an Wochentagen in der Regel bis 7 Uhr morgens, an Sonn- und Feiertagen bis 8.30 Uhr hergestellt sein und muss tagsüber jeweils bis 20.30 Uhr aufrechterhalten werden.

Bei Schnee- oder Eisglätte sollte Sand oder Splitt gestreut werden. Splitt können die Bürger in haushaltsüblichen Mengen auf den Recyclinghöfen abholen, jedoch nicht an den Streukisten, teilen die EBU mit. Salz ist nur ausnahmsweise an Gefällstrecken und Treppen gestattet, aber der Umwelt zuliebe nur in kleinen Mengen.

In Neu-Ulm sind auf dem Baubetriebshof 300 Tonnen und bei Firmen 800 Tonnen Streusalz gelagert, sagt Hans-Jürgen Fried, der Leiter des Baubetriebshofs. Es stehen 21 Räumfahrzeuge parat. Bereitschaft haben reihum 80 Mitarbeiter. Der Großteil ist bei der Stadt beschäftigt, der Rest sind Subunternehmer.

