Kabarett Es juckt uns nicht mehr

Gottfried Lothar

Im ausverkauften Zeltrund konnten die Zuschauer eine weitere Folge der endlosen Reihe von Abenden zum Thema „Liebe“ erleben, die der Kabarettist Hagen Rether seit Jahren veranstaltet. Hörbar von einer Erkältung geplagt, die ihn auch zweimal zwecks Medikamenteneinnahme unterbrechen ließ, plauderte er in seinem Bürostuhl am diesmal leider ungenutzten Flügel in gewohnt charmantem Ton über Probleme unserer Gesellschaft und hielt ihr einen Spiegel vor, der keinen schönen Anblick zeigte.

Ganz ruhig begann Rether den Abend, erbat sich nicht so viele störende Lacher und pries die Humorlosigkeit von Pornofilmen, um gleich einen Rundumschlag gegen die rechten Parteien loszulassen, so dass plötzlich Angela Merkel als humanistische Referenz in Europa gelten müsse, die als Vertrauenslehrerin auch mit dem Klassenrüpel Trump umzugehen habe.

Immer wiederkehrendes Grundthema des überzeugten Veganers ist die Hornhaut auf der Seele des Deutschen, der von den allgemeinen Missständen wisse, die ihn aber nicht interessieren, nicht mehr jucken. Der Werteverfall angesichts der Flüchtlingskrise, die Waffengesetze in den USA, die fehlenden Pädagogen und Sozialarbeiter, die Übermacht von Google und Facebook, der sexuelle Missbrauch unter dem Deckmantel der Kirche, die MeToo-Debatte und der Alkoholismus sind nur ein paar der Themen, die Rether dem Publikum mit bissigen Worten um die Ohren haut.

Der Linksliberalemultikultiökospinnerhumanist ist für ihn der Dreh- und Angelpunkt. Mit dem Wissen der Grünen und Linken gespeist, deren Prognosen in schöner Regelmäßigkeit zehn oder zwanzig Jahre später eintreffen, ist er doch beratungsresistent, weil er seine Komfortzone, in der er sich eingerichtet hat, nicht verlassen will. Er möchte lieber in der Untertanenopferrolle verharren, in der dann Begriffe wie Bildungsbürger und Intellektueller zu Schimpfworten werden.

Knappe drei Stunden hat dieser feingeistig durchdachte re­dundante Dauerangriff im Zelt auf unsere Behaglichkeit gedauert, der entgegenzuwirken es nur Sozialkompetenz, Eigenverantwortlichkeit und Vertrauen zueinander braucht.