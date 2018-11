Leitartikel Carolin Stüwe zum Thema Stadtklima Es ist noch Luft nach oben

Ulm / Carolin Stüwe

Der Klimawandel hat uns längst erreicht und stellt die Stadtplaner schneller als gedacht vor ganz neue Herausforderungen. Sie brauchen Starkregen-Gefahrenkarten, um vorausberechnen zu können, ob bei der nächsten Wetterkapriole das Oberflächenwasser mitten durchs Neubaugebiet rauschen würde oder ob man es rechtzeitig umlenken kann. Sie brauchen eine aktuelle Stadtklima-Analyse, um es nun Schwarz auf Weiß zu haben, wo die so wichtigen Kaltluftleitbahnen verlaufen. In Ulm sind dies vor allem das Örlinger und das Lehrer Tal, das Blau- und Wiesental (Ermingen) sowie der Grünzug bei Söflingen. Diese Flächen gewährleisten einen Luftaustausch im Siedlungsgebiet. Denn das unbebaute Umland – am effektivsten sind Acker- und Waldflächen – kühlt in der Nacht ab, und die schwere Kaltluft fließt in das wärmere Stadtgebiet.

Die genaue Betrachtung zeigt: Dicht an der Frischluftschleuse rund ums Maienwäldle bei Söflingen ist das große Wohngebiet „Kohlplatte“ geplant. Dort wird man wohl noch das ein oder andere hohe Gebäude um 90 Grad drehen müssen, damit es die Belüftung der städtischen „Wärme-Insel“ nicht behindert.

Kaum Platz für Bäume

Trotz der Kaltluftbahnen gibt es in der Stadt im Hochsommer Bereiche, in die aufgrund der Nachverdichtung gar keine Frischluft mehr gelangt. Dort wird es schwierig, für Abkühlung zu sorgen. Nicht jede Fassadenbegrünung gedeiht im Häuserschatten. Aktionen von Umweltverbänden, mehr Bäume in der City zu pflanzen, haben gezeigt, wie schwierig es ist, im versiegelten, zugeparkten und im Untergrund mit Versorgungsleitungen vollgepackten Stadtzentrum noch Plätze für Bäume zu finden. Die ersten 500 wurden stattdessen auf einer Brachfläche in Mexiko (!) gepflanzt. Das hilft Ulm ungemein. Und wo ist in der Stadtmitte noch Platz für weitere Brunnen und Wasserspiele, wie von Klima-Experten empfohlen?

Deshalb sollten Architekten und Stadtplaner ab sofort bei jedem Neubau und bei jeder Sanierung ernsthaft an zusätzliches Innenstadtgrün denken und nicht nur an den Erhalt des Bestehenden. Denn es ist durchaus noch Luft nach oben. Auf Flachdächern ist genug Platz und an Fassaden von Dienstleistungs- und Gewerbegebäuden. Mit Pflanzkübeln indes braucht keiner mehr kommen, denn deren Vegetation verdorrt in der Hitze schneller, als die Gießwagen unterwegs sind.