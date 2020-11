Es ist sonnig dieser Tage in Ulm. So ist das inzwischen an vielen Herbst- und Frühjahrstagen. Der Ulmer Nebel, lange Jahre die prägnanteste und am meisten beklagte Wetterlage der Stadt, ist auf dem Rückzug. Trübe Tage am Stück, wie zuletzt Anfang November, sind selten geworden.„Wir beobachten...