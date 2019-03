Unzumutbare Zustände Stinkende Klos: Mehrere Schulen in Ulm betroffen

Ulm / Ulrike Schleicher

Nach manchmal bis zu acht Schulstunden ist der Druck besonders groß. „Das erste, was meine Kinder zu Hause machen: Sie rennen aufs Klo“, schildert Claudia Lohmiller, Elternbeiratsvorsitzende des Anna-Essinger-Gymnasiums, ihre Erfahrungen mit vier Kindern, von denen zwei noch in die Schule gehen. Der Grund: Der Zustand der Toiletten ist – wie jüngst berichtet – wohl nicht nur in der Albrecht-Berblinger-Schule unzumutbar, sondern ebenso in anderen Schulen in der Stadt. Die Strategie heißt: dicht halten.

Keine Klobrillen, keine Seife, keine Handtücher

„Es stinkt mega, es ist schmutzig, sie sind verstopft, es gibt weder Handtücher noch Seife“, fasst ein 14-Jähriger die Situation am Schubart-Gymnasium zusammen. In seiner Klasse benutze fast niemand das stille Örtchen. Einmal seien Böller am Fenster installiert gewesen, und es habe gebrannt. Ein anders Mal hätten sämtliche Klobrillen gefehlt. Warum es da so aussieht, erklärt der 14-Jährige mit Vandalismus durch Schulfremde. Aber auch aus den eigenen Reihen. Es sei schwer, die Verursacher auszumachen: „Lehrer und Schulleitung sagen immer wieder, wir sollen es melden, wenn wir was beobachten – aber das hat wenig Erfolg.“

Nichts hat sich bewährt

Nach Lösungen suche man an der Anna-Essinger-Schule schon seit Jahren, sagt Claudia Lohmiller. Denn das Thema sei immer präsent. Mal weniger wie nach der Sanierung der Toiletten – „da hat es eine Weile lang ganz manierlich ausgesehen“. Und mal mehr wie vor den letzten Sommerferien, als die Handtuchhalter aus der Wand gerissen und die Toiletten mit Klopapierrollen vollgestopft waren, „oben drauf gemacht“ worden war sowie Wände beschmutzt gewesen seien. Die Vorschläge gehen von Kontrollen durch Klassen, die in der Nähe der Toiletten Unterricht haben, bis zu Toilettenpatenschaften, Videokameras und – vielleicht nicht ganz ernst gemeint – Fotoapparaten hinter den Handtuchhaltern. Nichts davon habe sich bewährt oder sei durchsetzbar. Klar sei, dass die Toiletten meist während des Unterrichts oder in der unterrichtsfreien Zeit beschädigt würden. Und: „Es sind oft Aktionen einzelner, frustrierter Schüler.“

„Das gehört mir nicht, also ist es egal“

Weitere Gründe, die etwa Gabriele Karitzky, Elternbeiratsvorsitzende der Listschule, ausgemacht hat: „Die Kinder haben keinen Bezug zu den Dingen, zum Mobiliar.“ Es herrsche die Devise: Das gehört mir nicht, also ist es egal. Claudia Lohmiller schließt auch das Verhalten in den Klassenzimmern mit ein: „Da sieht es aus – manchmal fällt man um.“ Müll überall, sogar Butterbrote. „Das hebt man nicht auf, sondern latscht einfach drüber.“

Sind die Eltern schuld? „Ich kenne niemanden, der seine Kinder so erzieht“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende. Aber: Abfall sei vielleicht nicht mehr so das Thema wie in den 80er Jahren. Als sie die Schule besucht hat, „gab es Pausendienste“. Die Klassen hätten sich abgewechselt und den Abfall dann aufgesammelt. „Ich glaube, da hat man weniger weggeworfen.“ Jemand, der selbst Abfall einsammle, achte mehr auf eine angemessene Entsorgung.

Verantwortung der Stadt

Horst Wagner, der 40 Jahre lang Lehrer an der Sägefeldschule in Wiblingen war und nun Vorsitzender des Fördervereins dort ist, sieht einen großen Teil der Verantwortung auf Seiten der Stadt, die die Schulen vernachlässigt habe. „Es ist natürlich einfach, die Verantwortung auf die Schüler zu schieben. In der Sägefeldschule hat man seit Jahrzehnten nichts gemacht.“ Es stünden vier Toiletten für 300 Schüler zur Verfügung, sie hätten weder Seife, noch Handtücher, noch Spiegel, die Jungen pinkelten gegen eine schwarze Wand – es stinke zum Himmel und die Toiletten seien außerhalb des Schulgebäudes. „Jeder kann da drauf.“ Viele Schüler würden nichts trinken, damit sie die Toilette nicht benutzen müssen. Ein Armutszeugnis, sagt er: Für Projekte wie die Seilbahn gebe man skrupellos Geld aus – „für Kinder nicht“.

