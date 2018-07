Schwörwochenende Wetter: Bangen um die Lichterserenade

Ulm / edru

Schwimmen die Lichter am Samstag die Donau hinunter? Vorhergesagt sind Wind und Regen. Am Abend wird entschieden.

Abwarten heißt die Devise der Donaufreunde für die Lichterserenade am Samstagabend. Die Wetteraussichten sind alles andere als gut. Ganz im Gegenteil, es drohen im ganzen süddeutschen Raum und somit auch in Ulm und Neu-Ulm Gewitter, Starkregen und böige Winde mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Diese schlechte Nachricht hat am Freitag Alexander Halbig vom Wetterdienst in Stuttgart parat. Auch am Sonntag soll es gewittern und regnen. Erst am Schwörmontag, also pünktlich zur Schwörfeier, zum Nabada und zum Halligalli in der Stadt könnte das besser werden. Am Dienstag soll wieder hochsommerlich warm werden.

Ob die Lichterserenade am Samstag stattfindet, wird erst am Abend entschieden. „Bei unserer Vorplanung geht es gar nicht anders“, hat am Freitag der Chef der Donaufreunde, Andreas Huber, gesagt. Wenn es windet und quer regnet, werde ihm nichts anderes übrig bleiben, als die Serenade abzusagen. „Aber wir lassen uns zuerst einmal auf das Wagnis ein.“ Den Zuschauern werde nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten.

Rock am Petrus mit Rock Unlimited, veranstaltet von den Fördervereinen der Neu-Ulmer Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, ist dagegen am Freitag schon abgesagt worden. Bei dem schlechten Wetter den ganzen Tag über mache das keinen Sinn, hieß es am Freitag.