Kommentar Amrei Groß zum Bildungsreport 2018 der IHK Ulm Es braucht mehr als Geld

Ulm / Amrei Groß

Fast 50 Prozent der Kinder in Ulm brauchen sprachliche Förderung, um dem Unterricht in der Grundschule folgen zu können. Den Flüchtlingsfamilien, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, kann man dieses Ergebnis nicht anlasten: 15 Prozent der Kinder, die Probleme haben, stammen aus Familien ohne Migrationshintergrund. Viele von ihnen können schon im Kindergartenalter mit Smartphone und Tablet umgehen, sich aber nicht richtig ausdrücken. Vorgelesen wird zu Hause immer seltener.

Gleichzeitig steigen die Ansprüche vieler Eltern: Sie wünschen sich, dass ihr Kind aufs Gymnasium geht – und setzen das durch, egal, was die Grundschulempfehlung rät. Was Mütter und Väter stolz macht, bedeutet für die Kinder nicht selten Stress und Frust. Das ist unnötig, denn unser Schulsystem ist durchlässig. Niemandem, der die Werkrealschule besucht, ist der Weg zum Studium verbaut.

Die IHK hat Recht, wenn sie fordert, mehr in die frühkindliche Bildung zu investieren. Es braucht Geld, um in Kindergarten und Grundschule aufzufangen, was in immer mehr Elternhäusern nicht geleistet wird oder nicht geleistet werden kann. Aber es braucht auch Eltern, die die Leistungen ihrer Kinder realistisch einschätzen und nicht eigene unerfüllte berufliche Ziele durch ihren Nachwuchs verwirklichen wollen.