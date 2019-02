Kommentar Frank König zum fertigen Provisorium der Tram Es bleibt spannend

kö

Vor den Faschingsferien kehrt also verkehrstechnisch nochmal ein wenig Normalität ein. Die zweite Phase der provisorischen Verlegung der Straßenbahn auf den Deckel der Tiefgarage ist am Wochenende ebenfalls glatt gelaufen. In der Folge ist die Friedrich-Ebert-Straße am Hauptbahnhof von Freitag an auch wieder stadtauswärts in Richtung Ehinger Tor befahrbar – bis Ende März, als Entgegenkommen der Stadt gegenüber dem staugeplagten Handel.

Die erneute Sperrung am Bahnhof stadtauswärts hatte zunächst ähnlich wie im Sommer erhebliche Staus in der Innenstadt zur Folge. Das Szenario spielte sich aber zuletzt einigermaßen ein. Eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation stellt wohl die erweiterte Wendeschleife am Taxistand dar. So konnte das auch von den Taxlern erwartete Chaos an dieser Stelle abgewendet werden.

Im April gilt dann wieder die Einspurigkeit stadteinwärts: zum Bau der Bahnhofspassage bis nach Weihnachten. Da gibt es zwischendurch etliche Herausforderungen. So kann man sich kaum vorstellen, wie das rund um den Stadtfeiertag Schwörmontag laufen soll, wenn man einen Verkehrskollaps vermeiden will. Es bleibt dann spannend. Wenn die Passage zu den Sedelhöfen fertig ist, geht der Umbau am Bahnhof in eine weitere Runde. Man denke auch an das Konflikt-Thema ZOB.