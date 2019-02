Restaurantführer: Guide Michelin 2019 Das sind die Michelin-Sterne in Ulm und der Region

Das sind die Michelin-Sterne in Ulm und der Region

Ulm/Langenau / Hans-Uli Mayer

Der Restaurantführer Michelin gibt seine neue Bewertung für 2019 bekannt. Wo gibt es Sterne in der Region um Ulm?

Mit einiger zeitlicher Verzögerung hat der Restaurantführer Guide Michelin am Dienstagabend in Berlin seine neuen Bewertungen für 2019 bekannt gegeben – üblicherweise waren die Entscheidungen, welches Restaurants mit wie vielen Michelin-Sternen ausgezeichnet wird, immer schon im November verteilt worden.

In der Region um Ulm bleibt alles beim Alten, die Restaurants Seestern im Hotel Lago, Siedepunkt im Best Western Hotel und der Gasthof Zum Bad in Langenau sind jeweils wieder mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden.

Wie viele Michelin-Sterne gibt es?

Insgesamt gibt es 309 Restaurants in ganz Deutschland, die von Michelin ausgezeichnet sind, 261 davon mit einem Stern. Außerdem gibt es 38 Lokale mit zwei Sternen und nur noch 10 mit der höchsten Anzahl von drei Michelin-Sternen. Das sind insgesamt 367 Michelin-Sterne in Deutschland.

