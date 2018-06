Gesellschaft Erstmals Deutsch-Russische Kulturtage in Ulm

Ulm / cmy

Fast 7000 Ulmer Bürger sind Russlanddeutsche oder haben anderweitig russische Wurzeln. Sie stellen damit die zweitgrößte internationale Bevölkerungsgruppe in der Stadt. Obwohl diese Menschen überwiegend seit Jahrzehnten hier leben und arbeiten, weiß das Gros der übrigen Ulmer wenig über diese Gruppe. Stattdessen regieren oftmals Vorurteile. Vielfach werden Russlanddeutsche als stockkonservative bis hinterwäldlerische Zeitgenossen gesehen, die sich mit der liberalen Demokratie westlicher Prägung schwer tun.

Mit solchen Vorurteilen aufräumen wollen die heute beginnenden Deutsch-Russischen Kulturtage. Sie finden erstmals in Ulm statt, werden von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, dem Bund der Vertriebenen, dem Internationalen Ausschuss des Gemeinderats und der Koordinierungsstelle Internationale Stadt organisiert. „Begegnung ist das zentrale Element für den Zusammenhalt in der Stadt“, sagt OB Gunter Czisch. Und Begegnungen schaffen ist das, was die Kulturtage wollen. Wie identifizieren sich Russlanddeutsche? Welche Wertvorstellungen haben sie? Wie gehen sie mit ihrer Bikulturalität um? Antworten darauf wollen bis Samstag vier Veranstaltungen geben.

Ausstellung Heute um 19 Uhr wird im Donauschwäbischen Zentralmuseum die Ausstellung „Deutsche aus Russland: Geschichte und Gegenwart“ eröffnet. Sie ist bis 3. Juli im Museum zu sehen, danach noch bis zum 17. Juli im Rathaus Ulm. Eintritt frei.

Stadtführung Heute und morgen (Treffpunkt jeweils um 14 Uhr am Stadthaus) gibt es zwei besondere Stadtführungen mit Lydia Prezer, in denen auf die Geschichte der Russlanddeutschen vom Mittelalter bis zur Gegenwart eingegangen wird. Anmeldung unter: drkulturtage@yahoo.com. Tickets zu fünf Euro gibt es vor Ort.

Film Am morgigen Donnerstag laden die Veranstalter zu einem „gesellschaftspolitischen Abend“ ins Bürgerzentrum nach Wiblingen ein, in jenen Stadteil also, in dem besonders viele Russlanddeutsche leben. Gezeigt wird der Film „Zwischen den Welten“, der unterschiedliche Lebenswege von Russlanddeutschen beschreibt, die in Deutschland heimisch geworden sind. Anschließend Diskussion mit Mitgliedern des Ulmer Gemeinderats und Vertretern der Regionalen Planungsgruppe Wiblingen. Eintritt frei.

Fest Zum Abschluss am Samstag gibt es im Bürgerhaus Mitte in der Schaffnerstraße ein Deutsch-Russisches Fest (17 Uhr): interkulturelle Begegnung mit Live-Musik und russischem Essen. Special guest ist die Sängerin Helena Goldt. Eintritt: fünf Euro.