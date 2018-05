Meinung Kommentar zum Müll: Erst sortieren, dann rauslegen

Ulm / cst

Carolin Stüwe findet es schade, dass eine Minderheit immer wieder die Regeln der Mülltrennung missachtet.

Es gibt leider immer wieder schwarze Schafe, die Fremdmüll in die Gelben Säcke stecken, oder blaue und graue rauslegen mit undefinierbarem Inhalt. Zudem haben wir an dieser Stelle schon über mit Plastiktüten verunreinigten Biomüll geschrieben und über Holzhäckselplätze, an denen Hausabfälle und Rasenschnitt abgeladen werden.

Trotz aller Beratung werden es die Verantwortlichen wie die Entsorgungsbetriebe Ulm oder der Subunternehmer Remondis genausowenig in den nächsten Jahrzehnten erleben, dass jeder Bürger seinen Müll korrekt trennt. Denn so einiges landet durchaus unbewusst in der falschen Tonne, seit das Mülltrennen immer komplexer wird. Warum darf der Plastikblumentopf nicht in den Gelben Sack? Weil er aus Hartkunststoff ist und in den Container auf dem Recyclinghof gehört.

Dass Remondis jetzt mehr auf sortenreine Sortierung achtet, ist verständlich, denn am 1. Januar 2019 tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft: Die von Industrie und Handel finanzierten dualen Systeme müssen dann bei den Kunststoffverpackungen höhere Recyclingquoten erreichen. Aber auch die anderen Wertstoffe wie Altpapier, Altglas, Biomüll und Holz haben nur dann einen Wert, wenn sie sortenrein gesammelt werden. Denn die Fehlwürfe müssen wieder aufwendig aussortiert werden. Auch das kann man nicht oft genug schreiben.