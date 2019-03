Ein 31-jähriger polnischer Staatsbürger ist Sonntagmorgen, zehn Minuten nach Mitternacht, im Pfaffenweg in eine zunächst harmlose Verkehrskontrolle geraten. Er hatte jedoch einiges auf dem Kerbholz.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit dem Auto eines 44-jährigen Bekannten unterwegs. So weit, so gut. Doch dann stellten die Polizisten bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch fest – der Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin überprüften die Polizisten die Daten des Mannes und stellten fest, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war und das unanfechtbar. Zudem darf der Mann grundsätzlich kein Fahrzeug in Deutschland führen.

Denn der 31-Jährige war bereits für eine Trunkenheitsfahrt rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Weil er diese aber nicht bezahlte, wurde ein Haftbefehl gegen erlassen. Diesen hätte er gegen die Zahlung eines vierstelligen Geldbetrages umgehen können, schreibt die Polizei. Aber: Auch diese Summe konnte der Mann nicht bezahlen, weshalb er am Sonntagvormittag direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, um dort die Freiheitsstrafe abzusitzen.

Ohne Wohnsitz

Weil der Mann jedoch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, forderte der zuständige Staatsanwalt eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro. Damit beginnt der Kreis allerdings von neuem: Denn auch dafür hat der 31-jährige offensichtlich kein Geld. Wie es mit ihm weitergeht, werde die Zukunft zeigen, teilt die Polizei mit. Klar ist: Gegen den 31-Jährigen wird erneut wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen den 44-jährigen Fahrzeughalter wird ebenfalls ermittelt: wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.